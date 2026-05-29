Mỗi ngày lên đơn - Thẻ LPBank JCB lên deal

1. Ưu đãi Shopee:

- Ngày thường (từ thứ 2 đến CN, không bao gồm các ngày đặc biệt: ngày trùng tháng):

+ Giảm 50.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 300.000 VNĐ (không bao gồm phí giao hàng) áp dụng mỗi ngày.

+ Số lượng ưu đãi 01 mã/thẻ/tháng. Tổng số lượng ưu đãi của chương trình 13.620 mã.

- Ngày đặc biệt (ngày trùng tháng: 06/06, 07/07, 08/08, 09/09, 10/10):

+ Giảm 500.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 3.000.000 VNĐ (không bao gồm phí giao hàng) áp dụng mỗi ngày. Số lượng ưu đãi: 42 mã/ngày. Mã giảm giá bắt đầu từ khung giờ 12 giờ.

+ Số lượng ưu đãi 01 mã/thẻ/tháng.

- Thời gian áp dụng: 01/06/2026 – 31/10/2026.

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2. Ưu đãi Grab:

- Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng GrabFood từ 130.000 VNĐ. Số lượt ưu đãi tối đa: 05 mã/user/tháng. Tổng số lượt ưu đãi của chương trình 2.234 mã.

- Do giới hạn ngân sách chương trình, hệ thống sẽ tự động phát sinh ngẫu nhiên mã giảm giá 49.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng GrabFood từ 150.000 VNĐ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Thời gian áp dụng: 01/06/2026 – 30/09/2026

Xem chi tiết: tại đây.

3. Ưu đãi ShopeeFood:

· Giảm 50.000 VNĐ cho đơn Food trên ShopeeFood từ 130.000 VNĐ. Số lượt ưu đãi tối đa: 02 mã/thẻ/tháng, 28 mã/ngày.

· Thời gian áp dụng: 01/06/2026 – 30/09/2026

Xem chi tiết: tại đây.

4. Ưu đãi Green SM:

- Giờ bình thường (các khung giờ ngoại trừ 17 giờ -20 giờ hằng ngày):

+ Giảm 35% tối đa 35.000 VNĐ cho cuốc xe Green Bike, Green Bike Plus, Green Car, Green Premium, Green Mini.

+ Số lượng ưu đãi 02 mã/thẻ/tháng.

- Giờ cao điểm (từ 17 giờ -20 giờ hằng ngày):

+ Giảm 50% tối đa 50.000 VNĐ cho cuốc xe Green Bike, Green Bike Plus, Green Car, Green Premium, Green Mini.

+ Số lượng ưu đãi 02 mã/thẻ/tháng.

- Thời gian áp dụng: 01/06/2026 – 31/10/2026

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