Lý giải sức hút của bất động sản cận sân bay

Tại TP HCM, Vinhomes Grand Park chiếm lĩnh vị trí chiến lược khi nằm trên trục kết nối trực tiếp 2 sân bay quốc tế lớn nhất phía Nam, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ và dài hạn cho giới đầu tư.

Quy luật tăng giá "cấp số nhân" của bất động sản gần sân bay

Nhìn vào bản đồ bất động sản châu Á, một mẫu số chung hiện lên rõ nét: nơi nào có sân bay quốc tế lớn, nơi đó hình thành các vành đai đô thị vệ tinh phát triển mạnh mẽ, có sức hút lớn và biên độ tăng giá bền vững.

Chẳng hạn như tại Singapore, các khu vực Tampines hay Pasir Ris cách sân bay Changi chỉ 10-15 phút di chuyển có giá căn hộ dao động từ 12.000 - 20.000 USD/m², cao hơn mặt bằng chung của thị trường, nhờ vào quy hoạch đồng bộ và kết nối MRT thuận tiện. Các đô thị cách sân bay 15-40 km luôn có sức hút lớn và biên độ tăng giá bền vững.

Sân bay là một trong những yếu tố hạ tầng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực

Trong khi đó, ở Hàn Quốc, khu vực gần sân bay Incheon đã phát triển thành một thành phố quốc tế đúng nghĩa, nổi bật là Songdo Smart City. Giá căn hộ tại đây dao động từ 4.000 - 8.000 USD/m², được thúc đẩy bởi tuyến AREX (Airport Railroad Express) - tuyến đường sắt cao tốc dài 63 km kết nối trực tiếp giữa sân bay Incheon, sân bay Gimpo và trung tâm Seoul.

Hồng Kông (Trung Quốc) cũng phát triển theo xu hướng tương tự. Nổi bật là khu đô thị Tung Chung, liền kề sân bay quốc tế Chek Lap Kok, kết nối với trung tâm bằng tuyến tàu điện ngầm MTR. Đô thị này là nơi an cư lý tưởng của giới chuyên gia làm việc tại sân bay hoặc các tổ chức logistics quanh đảo Lantau. Giá căn hộ dao động từ 14.000 - 28.000 USD/m², phản ánh sức nóng của khu vực dù nằm xa trung tâm thành phố.

Bangkok (Thái Lan) với sân bay Suvarnabhumi cũng sở hữu những "thỏi nam châm" đắt giá như Lat Krabang hay Hua Mak, nơi các dự án chạy dọc theo Airport Rail Link giúp giá căn hộ tăng lên đến 4.500 USD/m². Điểm chung giữa các khu vực này là kết nối giao thông đồng bộ, quy hoạch bền vững và sự gia tăng nhu cầu nhà ở từ lực lượng lao động cấp chuyên gia gắn liền với ngành hàng không và logistics.

Vinhomes Grand Park kết nối 2 sân bay quốc tế, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Tại TP HCM, Vinhomes Grand Park đang sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trong khu vực giao thoa chiến lược giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (cách khoảng 25-30 km) và sân bay quốc tế Long Thành (cách khoảng 30-40 km). Khi các tuyến hạ tầng lớn như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành, cư dân tại Vinhomes Grand Park có thể dễ dàng tiếp cận cả 2 đầu mối hàng không quốc tế chỉ trong 30-45 phút di chuyển.

Hơn nữa, thay vì nằm trong vùng quá gần sân bay - vốn bị giới hạn quy hoạch hoặc ảnh hưởng bởi tiếng ồn, đại đô thị tọa lạc tại "vùng vàng" 20-40 km, vừa đảm bảo kết nối, vừa giữ trọn chất lượng sống cao cấp. Bởi thế, vị trí của Vinhomes Grand Park được đánh giá là độc tôn và hiếm có trong khu vực.

Đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park sẽ hoàn thành vào năm 2026

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bất động sản khu vực gần sân bay thường ghi nhận mức tăng giá 15%-30% trong 2 năm đầu tiên sau khi hạ tầng hàng không đi vào vận hành. Với công suất giai đoạn 1 của sân bay Long Thành lên tới 25 triệu khách/năm, khu Đông TP HCM sẽ trở thành trung tâm kết nối mới, và Vinhomes Grand Park chính là điểm đón đầu luồng dịch chuyển này.

Hiện nay, giá căn hộ tại Vinhomes Grand Park dao động từ 50-70 triệu đồng/m² (khoảng 1.900-2.700 USD/m²), thấp hơn tới 50%-70% so với các khu đô thị vệ tinh quanh sân bay ở các nước phát triển. Điều này đồng nghĩa với dư địa tăng giá còn lớn, đặc biệt trong bối cảnh Thủ Đức được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của TP HCM giai đoạn 2025 - 2030.

Vinhomes Grand Park được quy hoạch theo mô hình tích hợp "all-in-one" chuẩn quốc tế

Đáng chú ý, đại đô thị quy mô 271 ha được quy hoạch theo mô hình tích hợp "all in one" chuẩn quốc tế, với: Công viên trung tâm 36 ha, Vincom Mega Mall gần 50.000 m², Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học Vinschool, tòa nhà văn phòng hiện đại cao 43 tầng, các tuyến phố mua sắm, bến du thuyền, sân tập golf 2 tầng… Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ mang thương hiệu Vingroup đã tạo nên giá trị nội sinh vững chắc cho bất động sản, thu hút đồng thời người mua để ở, nhà đầu tư trung - dài hạn và cả khách thuê quốc tế.

Các chuyên gia nhận định, bất động sản hưởng lợi từ sân bay không đơn thuần nhờ khoảng cách, mà nhờ tính kết nối và khả năng hội nhập vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Khi sân bay Long Thành đi vào vận hành giai đoạn 1 nửa đầu năm 2026, với tiềm năng trở thành sân bay trung chuyển lớn nhất Đông Nam Á, khu Đông TP HCM sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Trong đó, Vinhomes Grand Park sẽ là tâm điểm thụ hưởng.

Đây là thời điểm "vào sớm" trước khi mặt bằng giá đạt ngưỡng ổn định. Những bài học từ Songdo, Tung Chung đã cho thấy: quyết định đi trước đón đầu luôn mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư khi hạ tầng chính thức vận hành.