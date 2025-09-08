Lý do nhiều chủ shop tại Vinhomes Grand Park mở hết cửa hàng này đến cửa hàng khác

Những yếu tố này đã tạo đà cho shop khối đế trở thành "cỗ máy sinh lời" giữa trung tâm sôi động bậc nhất khu Đông TP HCM.

"Mật độ dân cư đông là động lực thôi thúc"

Chuyển về Vinhomes Grand Park hơn 1 năm, anh Trần Phúc Hậu quyết định khởi nghiệp với 8Dollar$ Coffee & Tea, nằm ngay sảnh tòa GH5 (Glory Height) và đối diện công viên nội khu.

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Hậu cho biết: "Mật độ cư dân đông là động lực thôi thúc. Hằng ngày, phụ huynh kèm trẻ em xuống chơi đông. Quán còn gần Vincom và mặt tiền đường lớn, hưởng lợi từ khách cuối tuần đến chơi Vincom, quảng trường hay dự các concert".

Sau thành công của cửa hàng đầu tiên, anh Hậu cho biết đang dự kiến mở thêm cửa hàng thứ 2 tại đại đô thị. "Sắp tới, hạ tầng khu Đông hoàn thiện, chắc chắn sẽ thêm nhiều tiềm năng mới cho các shop khối đế", anh Hậu tin tưởng.

Cửa hàng 8Dollar$ Coffee & Tea của anh Trần Phúc Hậu nằm ngay sảnh GH5 (Glory Height)

Thực tế, khu Đông đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh mẽ nhất trong một thập kỷ qua với hàng loạt dự án trọng điểm, như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào vận hành, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công mở rộng lên 8-10 làn xe, đoạn Vành đai 3 qua Nhơn Trạch đã chính thức thông xe… Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành vận hành thương mại vào năm 2026 với công suất phục vụ 100 triệu hành khách/năm, toàn khu Đông sẽ trở thành đầu mối giao thương quốc tế, thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn.

Hiện nay, đây đã là khu vực quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp logistics, thương mại với định hướng phát triển thành đô thị sáng tạo, trung tâm kinh tế tri thức - tài chính quốc tế, dự kiến đóng góp tới 30% GRDP của TP HCM vào năm 2030. Dân số khu Đông cũng đang tăng tốc, dự báo đạt 2,64 triệu người vào năm 2040, gấp 2,4 lần so với năm 2024, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở, tiện ích và dịch vụ đô thị.

Đón đầu xu thế đó, Vinhomes Grand Park với quy mô 271 ha - được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp quốc tế. Chỉ sau 5 năm vận hành, đã có 70.000 người dọn về sinh sống ổn định, dự kiến sẽ đạt 120.000 người trong 1-2 năm tới khi các phân khu đồng loạt bàn giao. Sự hình thành nhanh chóng của cộng đồng cư dân trẻ, chuyên gia và lao động trí thức đã mở ra dư địa lớn để các mô hình kinh doanh, dịch vụ tại Vinhomes Grand Park tăng trưởng vượt bậc. Trong đó, shop khối đế đang trở thành "mỏ vàng" được các nhà đầu tư săn đón.

Sản phẩm đầu tư "vàng mười" vừa mua đã lãi

Khác biệt lớn nhất của shop khối đế Vinhomes Grand Park nằm ở vị trí chiến lược kết nối trực tiếp hệ sinh thái "all-in-one" đã hoàn thiện của đại đô thị, với TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, đại công viên 36 ha, hệ thống trường học Vinschool, bến du thuyền, chuỗi sân thể thao đa năng, sân tập golf, sân tập pickleball, các tuyến phố mua sắm, và công viên giải trí Grand Park... Đây chính là những mạch nguồn duy trì lưu lượng khách ổn định, đảm bảo nguồn thu nhập thường xuyên cho các cửa hàng.

Cư dân đông đảo cùng lượng khách vãng lai lớn đổ về các sự kiện, lễ hội giúp mở rộng tiềm năng kinh doanh tại Vinhomes Grand Park

Không dừng lại ở đó, đại đô thị còn là tâm điểm của hàng loạt sự kiện cộng đồng và lễ hội quy mô lớn, từ âm nhạc, thể thao đến ẩm thực, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham gia.

"Khách hàng ở đây rất đa dạng, từ người trẻ tuổi, dân văn phòng đến gia đình và người cao tuổi. Tiện ích và cơ sở hạ tầng rất tốt, giúp tôi không tốn chi phí quảng cáo. Chưa kể sản phẩm có pháp lý rõ ràng. Chắc chắn tôi sẽ mua thêm 1 căn để kinh doanh và đầu tư lâu dài", chị Minh Trang, chủ chuỗi Trường Sinh Sapa đã có 4 cơ sở tại Vinhomes Grand Park, chia sẻ.

Đi kèm với những lợi thế sẵn có, việc sở hữu shop khối đế Vinhomes Grand Park thời điểm này càng "lợi chồng lợi" nhờ hàng loạt ưu đãi từ chính sách bán hàng linh hoạt. Theo đó, khách mua sẽ được hỗ trợ vay 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 36 tháng; chiết khấu 22% cho khách thanh toán sớm; hỗ trợ hoàn thiện cho thuê với mức ưu đãi lên tới 13%. Nhờ đó, bài toán dòng tiền trở nên dễ dàng hơn, tạo đòn bẩy cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau khi sở hữu, chủ đầu tư có thể đưa sản phẩm vào khai thác ngay, tạo dòng tiền bền vững.

Hiện, giá thuê shop khối đế tại Vinhomes Grand Park ghi nhận cao hơn mức bình quân tại nhiều khu vực vệ tinh khác. Kết hợp với kỳ vọng tăng giá tài sản tối thiểu 40% sau 3 năm nhờ hạ tầng và tiện ích hoàn thiện, nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận kép, cả từ dòng tiền cho thuê và chênh lệch giá trị tài sản.

Với nhiều yếu tố cộng hưởng, shop khối đế Vinhomes Grand Park không chỉ là kênh đầu tư an toàn mà còn là cánh cửa cơ hội để đón đầu sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng người, dòng tiền về khu Đông TP HCM song hành cùng sự bứt phá của hạ tầng khu vực.