LPBank báo lãi hơn 9.600 tỉ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện

Bứt tốc trên đường đua lợi nhuận, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đang tạo ra những cột mốc mới - nơi sức mạnh nội tại, công nghệ và hiệu quả vận hành hội tụ, khẳng định nền tảng phát triển bền vững và hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Bứt tốc trên đường đua lợi nhuận

Ngày 20-10-2025, LPBank công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt mức cao ấn tượng 9.612 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ quý III khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỉ đồng, tăng 15,3% so với quý II. Kết quả này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng ổn định mà còn cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong quý IV.

Động lực tăng trưởng của Ngân hàng đến từ hai trụ cột chính: thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỉ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỉ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỉ đồng, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Song song với kết quả kinh doanh, chất lượng tài sản cũng được LPBank chú trọng và cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ nợ xấu trong 9 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn so với cùng kỳ. Nền tảng tín dụng vững chắc này cho phép Ngân hàng tối ưu hóa bộ đệm dự phòng, với tỉ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được duy trì ở mức an toàn 76,33%. Có thể thấy, công tác quản trị rủi ro chặt chẽ đóng vai trò then chốt, giúp LPBank bảo toàn lợi nhuận và hướng tới tăng trưởng bền vững.

LPBank - "Ngôi sao" tối ưu vận hành của ngành ngân hàng

Nếu lợi nhuận là quả ngọt, thì hiệu quả vận hành chính là gốc. LPBank đã và đang trở thành "ngôi sao" của ngành về tối ưu chi phí khi chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) sau 9 tháng đạt ở mức 28,31% - một trong những tỉ lệ thấp nhất toàn ngành. Tính riêng quý III, chi phí hoạt động giảm 5,7% so với cùng kỳ, một tín hiệu tích cực cho thấy các giải pháp công nghệ đã phát huy hiệu quả trên thực tế.

"Trái ngọt" này đến từ chiến lược xác định chuyển đổi số là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động của LPBank. Sau thành công triển khai hệ thống CoreBanking T24 chỉ trong 7 tháng và được Temenos vinh danh, LPBank tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong đó nổi bật là ứng dụng AI vào tổng đài, giúp xử lý tự động gần 48,5% tổng lưu lượng cuộc gọi, tiết kiệm chi phí, chỉ số hài lòng của khách hàng (CSAT) đạt 4.15/5 điểm. LPBank cũng là một trong bốn ngân hàng đầu tiên hợp tác cùng Bộ Công an triển khai chi trả an sinh xã hội qua VNeID theo Đề án 06, cho phép người dân tiếp cận hơn 200 dịch vụ ngay trên ứng dụng.

Tăng trưởng quy mô toàn diện, khẳng định vị thế dẫn đầu

Không chỉ tối ưu về chất, LPBank còn cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về lượng. Tính đến ngày 30-9-2025, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 539.149 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm. Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Song song với đó, huy động vốn cũng gia tăng để đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng, đạt 389.638 tỉ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.

Nhờ tối ưu vận hành và mở rộng quy mô, LPBank thu về hơn 9.600 tỉ đồng lợi nhuận 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm, bên cạnh phát huy thế mạnh về mạng lưới, LPBank còn liên tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ngân hàng đã cho ra mắt phiên bản Sinh lời Lộc Phát 2.0, nâng cấp chính sách khách hàng ưu tiên LPBank Priority, đồng thời phát triển các sản phẩm đột phá hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp như thẻ tín dụng LPBank Visa Signature và dịch vụ LPBank Private Lounge.

Kết quả kinh doanh tích cực đã trực tiếp củng cố vị thế và uy tín của LPBank trên thị trường. Ngân hàng liên tiếp thăng hạng trong hàng loạt bảng xếp hạng danh giá như dẫn đầu Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín (xếp hạng 7), Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT500 (xếp hạng 8), Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất 2025... Thời gian vừa qua, LPBank đã chính thức chào đón khách hàng cá nhân thứ 5 triệu - cột mốc quan trọng khẳng định định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ hàng đầu, cũng như niềm tin của khách hàng dành cho thương hiệu LPBank.

Với nền tảng tài chính vững chắc, hiệu quả vận hành vượt trội và định hướng chuyển đổi số toàn diện, LPBank đang cho thấy hình ảnh một ngân hàng năng động, bản lĩnh và bền bỉ trên hành trình tăng trưởng - an toàn - hiệu quả và bền vững. Những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025 không chỉ khẳng định sức bật nội tại mà còn mở ra triển vọng bứt phá mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm - giai đoạn được kỳ vọng sẽ đưa LPBank chạm tới những cột mốc mới trên hành trình trở thành một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.