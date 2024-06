Lợi thế vàng của “siêu phẩm” đầu tư đang khuynh đảo thị trường BĐS Bắc Trung bộ

Thương mại đỉnh cao tại Vincom Shophouse Diamond Legacy

Bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới cũng có những con phố thương mại mang tính biểu tượng, như New York (Mỹ) có Đại lộ số 5, Milan (Ý) có Via Monte Napoleone, Hồng Kông (Trung Quốc) có Tsim Sha Tsui, London (Anh) có New Bond, Paris (Pháp) có Avenues des Champs-Élysées, Hà Nội (Việt Nam) có Tràng Tiền, TP HCM (Việt Nam) có Đồng Khởi…

Sở dĩ những tuyến phố này trở thành biểu tượng, không chỉ bởi chúng nằm ở vị trí trung tâm của các thành phố, mà còn vì sự hiện diện của những thương hiệu đẳng cấp hàng đầu, thu hút dòng khách từ khắp nơi đổ về, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, tạo nên cảnh tượng mua sắm tấp nập 24/7.

Tại TP Vinh - đô thị trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ, một biểu tượng thương mại như vậy cũng đang thành hình. Vincom Shophouse Diamond Legacy - dự án lớn nhất thành Vinh của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam Vinhomes, được đánh giá hội tụ đầy đủ các lợi thế để trở thành một tâm điểm giao thương đẳng cấp và sôi động hàng đầu khu vực.

Hội tụ những lợi thế vàng, Vincom Shophouse Diamond Legacy được đánh giá là biểu tượng thương mại và thịnh vượng mới của thành Vinh, Nghệ An

Tọa lạc tại vị trí kim cương nơi trung tâm thành Vinh, được bao quanh bởi những tuyến phố giàu có và kinh doanh sầm uất, gần kề với những "cứ điểm" quan trọng hàng đầu như Ga Vinh, Chợ Vinh, Đại học Vinh, Thành cổ Vinh… Vincom Shophouse Diamond Legacy nằm trọn vẹn trong lòng khu vực thịnh vượng nhất thành phố. Vị trí đó biến dự án trở thành "hồng tâm", đón nhận những dòng chảy lớn của hàng hóa, du khách, dân cư khắp nơi đổ về.

Được phát triển trên quy mô lớn, với những hạng mục đỉnh cao như khách sạn 5 sao Sheraton cao nhất, trung tâm thương mại Vincom Plaza lớn nhất, tòa tháp chung cư Vinh Lotus Residence cao cấp bậc nhất và những dãy shophouse thời thượng, Vincom Shophouse Diamond Legacy là tổ hợp đẳng cấp chưa từng có tại TP Vinh.

Do đó, dự án sẽ là nơi các thương hiệu danh tiếng thuộc đủ mọi ngành hàng, lĩnh vực trong và ngoài nước lựa chọn để hiện diện, với những store đẳng cấp mang đến trải nghiệm mua sắm không giới hạn. Đây chắc chắn cũng sẽ là điểm check-in quen thuộc của những tín đồ tiêu dùng và là nơi không thể bỏ qua của du khách khi đặt chân đến Vinh.

Không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, Vincom Shophouse Diamond Legacy được đánh giá như một biểu tượng của sự vươn lên về kinh tế, thương mại và du lịch, là động lực quan trọng tạo nên sự bứt phá cho thành Vinh trong thời gian tới.

Tiềm năng kinh doanh "vàng mười"

Việc trở thành biểu tượng thương mại và thịnh vượng của thành Vinh đã mang lại cho Vincom Shophouse Diamond ưu thế vô song về kinh doanh.

Với vị trí trung tâm đón trọn dòng khách lớn có nhu cầu phong phú và giàu sức chi tiêu, dự án có khả năng phát triển đa dạng loại hình kinh doanh và sinh lời hấp dẫn, tạo lập được dòng tiền đều đặn, ghi nhận tỉ suất lợi nhuận cao hơn hầu hết các kênh đầu tư khác. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi bất động sản dòng tiền đang là dòng sản phẩm tốt nhất thị trường hiện tại. Đây cũng chính là lý do khiến dự án là tâm điểm của sự chú ý và là mục tiêu săn lùng của giới đầu tư.

Không những vậy, sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của dự án còn đến từ sự hạn hữu về số lượng sản phẩm, với chỉ 61 căn shophouse. Sự khan hiếm biến các căn shophouse trở thành những món "đồ hiệu" phiên bản giới hạn quý giá. Càng qua thời gian, những món đồ hiệu ấy càng lên giá, trở thành một "bảo vật" được trao truyền giữa các thế hệ.

Lợi thế kinh doanh to lớn và những ưu đãi vượt trội của chủ đầu tư khiến Vincom Shophouse Diamond Legacy trở thành "siêu phẩm" đầu tư của thị trường 2024

Điều đáng nói hơn nữa là ở giai đoạn hiện nay, đầu tư vào Vincom Shophouse Diamond Legacy còn mang lại "lợi đơn lợi kép" cho chủ sở hữu, nhờ chính sách ưu đãi tốt bậc nhất thị trường của Vinhomes. Cụ thể, khách mua/thuê dự án sẽ được chủ đầu tư cam kết tiền thuê từ 60-90 triệu đồng/tháng trong thời gian lên tới 3 năm, hoặc sẽ được chiết khấu trực tiếp từ 1,9 - 2,8 tỉ đồng. Ngoài ra, nếu là thành viên Vinhomes Elite Club, khách hàng còn được nhận ưu đãi từ 0,75%-1,27%, tùy theo từng hạng thành viên.

Đó là chưa kể khách hàng còn được nhận những mức ưu đãi rất lớn khi lựa chọn các phương án thanh toán khác nhau. Chẳng hạn như phương án thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ thông thường được ưu đãi 10%; thanh toán sớm trong vòng 15 ngày sau khi ký hợp đồng mua bán được chiết khấu tới 20%.

Với khách vay ngân hàng, chủ đầu tư chiết khấu 8%-12%, lần lượt với các tỉ lệ vay 50%-70% giá trị căn nhà. Đi kèm là hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc 18 tháng theo khoản vay tương ứng. Ngoài ra, còn vô vàn ưu đãi khác như: miễn 3 năm phí dịch vụ, tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 50 triệu đồng, tặng "Quà tặng tân gia" trị giá 1% giá bán/thuê nhà…

Với những ưu đãi hiếm có, cùng lợi thế "vàng mười" trong phát triển kinh doanh, Vincom Shophouse Diamond Legacy xứng đáng là "siêu phẩm" của thị trường bất động sản năm 2024, có thể mang lại cho giới đầu tư mức lợi nhuận vượt trên cả kỳ vọng. Điều đó lý giải vì sao trong thời gian qua, dự án này có hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, làm khuynh đảo thị trường bất động sản Bắc Trung bộ.