Lần đầu tiên đăng ký hồ sơ giải bóng đá U9, U11 vào hệ thống FIFA Connect Việt Nam

Thông tin trên được bà Đinh Thị Thu Trang, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra tại buổi họp báo công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn Quốc Cúp Nestlé MILO 2026. Theo đại diện VFF, bắt đầu từ năm nay, Liên đoàn bắt đầu đưa các giải bóng đá U9, U11, U13 lên đăng ký hồ sơ trên hệ thống FIFA Connect quốc gia Việt Nam. Đây được xem là động thái tích cực để tiếp cận các giải trẻ, sớm định hình và mở ra cánh cửa hội nhập cho bóng đá nước nhà.

FIFA Connect là công cụ nền tảng cho việc chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý bóng đá tại các quốc gia thành viên FIFA, trong đó có Việt Nam. Hệ thống được xây dựng để quản lý cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài toàn cầu, giúp tự động hóa và số hóa dữ liệu bóng đá, cung cấp ID duy nhất cho mỗi thành viên (như hộ chiếu số), hỗ trợ VFF quản lý chuyển nhượng, đăng ký và lịch sử thi đấu chính xác, giảm thiểu thủ tục giấy tờ. VFF đang áp dụng hệ thống này để quản lý cầu thủ tại V.League và hạng Nhất, với hàng ngàn thành viên đã được đăng ký và xác nhận.

Ngoài ra, một tin vui khác cũng được lãnh đạo VFF mang đến là việc giải U11 năm nay mỗi đội được phép bổ sung 3 cầu thủ 9 tuổi. "Cầu thủ sinh năm 2017 đã được phép đăng ký giải. Đây là một điểm mới trong phương pháp phát triển các tài năng trẻ, để cho câu lạc bộ, huấn luyện viên không bỏ sót ứng viên, đặc biệt hỗ trợ lộ trình của con sau này khi tiến dần lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam", bà Đinh Thị Thu Trang nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về những gì mà Giải Bóng đá Nhi đồng Toàn quốc đã đóng góp cho nền thể thao nước nhà, bà Nguyễn Thanh Thảo - Trợ lý Quản lý các hoạt động thể thao của Nhãn hàng MILO (ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam), đại diện đơn vị đã đồng hành trên chặng đường 29 năm qua của giải nhận định:

"Không chỉ mở rộng về quy mô, giải còn góp phần quan trọng trong việc phát hiện và nuôi dưỡng vô số tài năng thể thao. Nhiều vận động viên trưởng thành từ sân chơi này đã tiếp tục cống hiến cho nền thể thao nước nhà, có thể kể đến như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tuấn Hải hay Nhâm Mạnh Dũng… Đối với chúng tôi, được đồng hành lâu dài cùng một tập thể tận tâm như vậy là vinh hạnh lớn. Trong thời gian tới, MILO cam kết tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường, góp phần mang đến thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ trên khắp cả nước. Chúng tôi tin rằng thể thao chính là nền tảng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và kiên cường hơn mỗi ngày".

Cũng tại buổi lễ công bố, các em nhỏ là đại diện cho những cầu thủ U11 tại Cúp Nestlé MILO 2026 đã có cơ hội trực tiếp để gặp mặt, xin chữ ký cũng như chụp hình chung với các thần tượng của mình là Tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh.

Tuấn Hải, Duy Mạnh vừa là những đàn anh tại Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, đồng thời cũng là những tài năng từng được phát hiện và ươm mầm từ Giải U11 Toàn quốc

Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO sẽ diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 6-8-2026 , quy tụ 56 đội bóng đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước, con số vượt trội so với những mùa giải trước, phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bóng đá nhi đồng ngày càng rộng khắp. Với sứ mệnh "Chung tay nâng tầm cuộc sống người Việt Nam" Nestlé MILO tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển thể thao học đường và thể thao cộng đồng. Thông qua chương trình Năng Động Việt Nam (Activ Vietnam), Nestlé MILO đã, đang và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về lối sống năng động, ý chí kiên trì và tinh thần bền bỉ cho hàng triệu trẻ em trên khắp Việt Nam.