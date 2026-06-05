300 cánh diều khổng lồ, lễ hội bia, pháo hoa: Cần Giờ sắp có cuối tuần bùng nổ nhất mùa hè

Lễ hội bia bên biển và sức hút của những trải nghiệm đa tầng

Từ Paradise Oktoberfest huyền thoại của nước Đức đến BeerFest Asia cuồng nhiệt tại Singapore, những "thánh đường" lễ hội bia thành công nhất hành tinh đều khắc ghi một bí quyết chung: bia ngon chưa bao giờ là nhân vật chính duy nhất. Thứ thực sự níu chân hàng triệu trái tim du khách chính là thanh âm bùng nổ của âm nhạc, vị ngon đánh thức vị giác của ẩm thực và năng lượng cộng đồng rực lửa.

Tinh thần ấy sẽ hiện diện trọn vẹn tại Paradise Summer Fest 6-6 (Cần Giờ, TP HCM) với một Paradise Oktoberfest đỉnh cao ngay bên bờ biển. Không gian rực rỡ của "lễ hội trong lòng lễ hội" quy tụ hơn 20 gian hàng ẩm thực, mở ra đại tiệc sôi động cùng những hương vị nhiệt đới bùng nổ vị giác. Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng bờ cát và những giai điệu căng tràn sức sống, Paradise Oktoberfest sẽ trở thành tọa độ cảm xúc, thắp lên những khoảnh khắc gắn kết vô giá.

Beer Fest là nơi hội ngộ lý tưởng để những hội bạn thân bung xõa trong dịp hè

Hoa khôi kiêm hướng dẫn viên Khương Hạ cho biết, điều cô mong đợi nhất không nằm trong một tiết mục cụ thể mà ở cảm giác được sống trong bầu không khí lễ hội giữa thiên nhiên.

"Công việc giúp tôi đi nhiều nơi, nhưng được trải nghiệm một lễ hội mang phong cách quốc tế ngay tại quê nhà, giữa không gian rừng - biển rộng lớn và những hoạt động đậm chất mùa hè, là điều rất đáng chờ đợi", cô chia sẻ.

Hoa khôi Khương Hạ háo hức chờ đợi lễ hội Paradise Summer Fest khai màn

Với nhiều bạn trẻ, Beer Fest chỉ là một phần trong hành trình trải nghiệm lớn hơn. Minh Khang, một người yêu nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm tại TP HCM, cho biết anh quyết định "lên lịch hẹn hò với Cần Giờ" gia ngay khi biết thông tin về sự kiện.

"Một ngày vừa ngắm biển, vừa thưởng thức Beer Fest vừa hòa mình vào đại nhạc hội là cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Điều hấp dẫn nhất không nằm ở một chương trình riêng lẻ mà ở một hành trình trải nghiệm được thiết kế hoàn hảo", anh nói.

Nhiếp ảnh gia Minh Khang "ủ mưu" săn ảnh và thưởng thức tiệc bia với hải sản bên biển

Điểm hẹn mới của mùa hè phương Nam

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên phát đi tín hiệu, Paradise Summer Fest tại Cần Giờ đã khiến cộng đồng mê xe dịch phấn khích bởi một "siêu vũ trụ" trải nghiệm đa tầng cảm xúc.

Ban ngày, bầu trời Cần Giờ được phủ kín bởi hơn 300 cánh diều khổng lồ nhiều màu sắc. Trên mặt đất là hàng loạt hoạt động lôi cuốn dành cho những người yêu vận động. Đó là mê cung Splash Zone cùng đại tiệc bọt tuyết trắng xóa; là chuỗi booth game tương tác hấp dẫn, vừa vui chơi phấn khích vừa mang về những phần quà giá trị; là không gian Camping Village để nhóm bạn và các gia đình cùng nhau cắm trại và ghi lại những bức hình check-in đáng nhớ.

Buổi chiều, Paradise Oktoberfest khuấy động bờ biển bằng âm nhạc, ẩm thực và những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng.

Khi màn đêm buông xuống, không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào với đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích, như Văn Mai Hương, Anh Tú, Mỹ Mỹ và Ricky Star, và kết thúc là màn pháo hoa rực rỡ.

Tất cả đan cài hoàn hảo, thiết lập nên một tọa độ giải trí không ngủ, nơi du khách được nuông chiều giác quan trong một hành trình chuyển trạng thái bất tận từ ngày đến đêm.

Đã nhiều lần đến Cần Giờ nhưng chuyên gia trang điểm Tô Linh cho rằng chưa bao giờ vùng đất này mang đến nhiều trải nghiệm mới như hiện nay.

Siêu lễ hội biển Paradise Summer Fest mang đến loạt trải nghiệm độc đáo, giúp Cần Giờ trở nên sống động hơn trong mắt du khách

"Mỗi năm TP HCM có rất nhiều lễ hội, nhưng Cần Giờ có lợi thế riêng là sự giao thoa giữa biển, rừng và thiên nhiên. Chỉ cần nghe tiếng sóng, hít thở không khí trong lành đã thấy như được tái tạo năng lượng", cô chia sẻ.

Đồng quan điểm, Minh Khang cho rằng những sự kiện như Paradise Summer Fest giúp Cần Giờ trở nên sống động hơn trong mắt du khách. Thay vì điểm đến "đi một lần cho biết", Cần Giờ với chuỗi lễ hội quanh năm sẽ thành điểm đến "phải quay lại", với mỗi lần trở lại là một lần du khách được mang về những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Theo các chuyên gia, kỷ nguyên du lịch "check-in một lần" đã lỗi thời. Du khách ngày nay khao khát những tọa độ tích hợp trọn vẹn giữa thiên nhiên, lễ hội và giải trí để thôi thúc họ quay trở lại nhiều lần. Trong dòng chảy đó, Paradise Summer Fest chính là "mảnh ghép mùa hè" hoàn hảo, góp phần đưa Vinhomes Green Paradise nói riêng và Cần Giờ nói chung thành thủ phủ của kinh tế lễ hội và du lịch trải nghiệm cao cấp hàng đầu khu vực.