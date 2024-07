Hướng đến cộng đồng

Trong khi những bạn nhỏ trên toàn thế giới đang háo hức, vui vẻ chuẩn bị cho những hoạt động vui chơi trong dịp hè này và đặc biệt là ngày Quốc tế Thiếu nhi, thì có một số bạn nhỏ, vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật. Để chia sẻ nỗi đau bệnh tật với các trẻ em kém may mắn, vào ngày 1-6 vừa qua, Kolmar cùng với Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã mang đến cho các em bệnh nhi những phần quà sức khỏe đầy ý nghĩa nhân ngày đặc biệt này.



Kolmar đã gửi tặng 120 phần quà sức khỏe là những gói kẹo dẻo dinh dưỡng Condition Kids Multi Vita Gummi + Curcumin(*), giúp bổ sung 10 loại vitamin, nghệ nano và khoáng chất thiết yếu để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và tăng cường sức khỏe đến các bệnh nhi. Đây là một loại kẹo dẻo tiên tiến hiện nay, giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ mà hương vị lại còn thơm ngon. Với những phần quà này, Kolmar mong rằng sẽ phần nào hỗ trợ cải thiện sức khỏe của các em, cũng như tiếp thêm cho các em niềm tin và nguồn động lực để các em chiến đấu với bệnh tật.

Đây là một trong rất nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa đến từ Kolmar, hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi chính những hành động cụ thể hướng tới cộng đồng, đi kèm với thông điệp nhân văn hướng đến một tương lai tràn ngập sự tích cực.

Kolmar - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến từ Hàn Quốc

Kolmar được thành lập vào năm 1990, là một trong nhưng đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ Nano cùng nhiều công nghệ kỹ thuật cao khác, Kolmar đã và đang gia công sản phẩm cho hơn 900 thương hiệu mỹ phẩm cũng như cung cấp thuốc, vaccine, vitamin… chất lượng cao cho các hãng dược và trung tâm y tế uy tín toàn cầu.

Sau gần 40 năm hoạt động, chi nhánh của Kolmar đã có mặt tại các quốc gia: Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philipines, Mông Cổ; sản phẩm của Kolmar đã cũng đã và đang được tin dùng rộng rãi toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, Kolmar đã trở nên khá quen thuộc với người tiêu dùng với những sản phẩm như nước giải rượu Condition, các sản phẩm hồng sâm như nước Hồng sâm Hongsamjin Gold, nước Hồng sâm cao cấp Hongsamjin Plus, Hồng sâm cô đặc Hongsamjin Everysticks EX, các sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe như Condition Joint, Condition Liver, Condition Eye, Condition Omega 369, Condition B Complex... và các sản phẩm bổ sung Collagen như Condition BeYou Ampoule và Condition Woman... Các sản phẩm của Kolmar hiện đang được bán tại những chuỗi nhà thuốc nổi tiếng như Long Châu, Pharmacity, An Khang cùng các siêu thị như Co.opmart, Emart, Kohnan cùng nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, kênh nhà thuốc truyền thống trên toàn quốc.

Với chủ trương "Tiên phong đi đầu", Kolmar luôn nỗ lực mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi gia đình Việt bằng các sản phẩm áp dụng kỹ thuật tiên tiến có chất lượng tốt cùng giá cả hợp lý. Kolmar cũng luôn tạo điều kiện và cơ hội phát triển những dự án hỗ trợ cộng đồng nhằm kiến tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn cho người dùng toàn cầu.

Website Kolmar: www.kolmar.vn

* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh