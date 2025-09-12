Kinh Đô tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa Trung Thu

Suốt 27 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Kinh Đô đã đưa chiếc bánh Trung Thu trở thành biểu tượng quen thuộc của Tết Đoàn viên, đồng thời đổi mới để nâng tầm nghệ thuật biếu tặng.

Mondelez Kinh Đô tiếp tục khẳng định sứ mệnh gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Mùa Trung Thu năm nay, Mondelez Kinh Đô tiếp tục khẳng định sứ mệnh gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và thúc đẩy phát triển bền vững. Bộ sưu tập Trung Thu 2025 được thiết kế đa dạng, từ hộp quà cao cấp sang trọng đến những mẫu trẻ trung hiện đại, đáp ứng nhu cầu biếu tặng của nhiều đối tượng. Đặc biệt, Kinh Đô đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA) tổ chức Lễ hội Trung Thu 2025 tại Hà Nội (từ ngày 2 đến 5-10) với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Đây là năm thứ hai Kinh Đô phối hợp cùng VECCA nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội dân gian. Không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống, Mondelez Kinh Đô còn tiên phong trong trách nhiệm cộng đồng và môi trường, với sáng kiến "Trọn một ngày sum vầy" và bao bì Trung Thu thân thiện sinh thái.