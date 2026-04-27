27/04/2026 17:00

Khơi thông nguồn lực kinh doanh tại ngày hội giao thương 1.000 doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhu cầu kết nối cung – cầu theo hướng thực chất, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết.

Nhằm tạo "điểm chạm" cho cộng đồng doanh nghiệp, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP HCM tổ chức Ngày hội giao thương quy mô 1.000 doanh nghiệp vào ngày 8-5 tới.

Điểm nhấn của sự kiện là 300 bàn giao thương trực tiếp. Với sự tham gia của 24 chi hội trực thuộc, ngày hội hình thành hệ sinh thái đa ngành, từ sản xuất, xây dựng, nội thất đến thương mại, dịch vụ, F&B.

Các doanh nghiệp tham gia không chỉ trưng bày mà còn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trẻ, startup đo lường phản ứng thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới. Bên cạnh đó, khách tham quan được tiếp cận hàng loạt ưu đãi trực tiếp từ nhà sản xuất, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Sự kiện diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 8-5 tại Trung tâm Hội nghị The ADORA (TP HCM). Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia qua hotline 090 6776 838 hoặc cổng đăng ký trực tuyến của ban tổ chức.

M. Huy
từ khóa : hệ sinh thái, xu hướng tiêu dùng, hội doanh nghiệp
Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao

Đêm nghệ thuật 10 năm KDI Group: Khi Vega City trở thành tâm điểm cảm xúc

Thưởng lãm “Tinh hoa Pháp” tại Hà Nội: Trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm

Bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa lập kỷ lục, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Khu công nghệ Môi trường Xanh Long An tập huấn PCCC trước mùa khô

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Lễ hội Diều Khổng Lồ: Quốc kỳ Việt Nam bay trên biển NovaWorld Phan Thiết dịp lễ 30-4

