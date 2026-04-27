Khơi thông nguồn lực kinh doanh tại ngày hội giao thương 1.000 doanh nghiệp

Nhằm tạo "điểm chạm" cho cộng đồng doanh nghiệp, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP HCM tổ chức Ngày hội giao thương quy mô 1.000 doanh nghiệp vào ngày 8-5 tới.

Điểm nhấn của sự kiện là 300 bàn giao thương trực tiếp. Với sự tham gia của 24 chi hội trực thuộc, ngày hội hình thành hệ sinh thái đa ngành, từ sản xuất, xây dựng, nội thất đến thương mại, dịch vụ, F&B.

Các doanh nghiệp tham gia không chỉ trưng bày mà còn trực tiếp đàm phán, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trẻ, startup đo lường phản ứng thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới. Bên cạnh đó, khách tham quan được tiếp cận hàng loạt ưu đãi trực tiếp từ nhà sản xuất, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Sự kiện diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 8-5 tại Trung tâm Hội nghị The ADORA (TP HCM). Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia qua hotline 090 6776 838 hoặc cổng đăng ký trực tuyến của ban tổ chức.