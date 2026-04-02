Khởi động “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” 2026 cho SMEs Việt phát triển kinh doanh dài hạn trên TMĐT

Chương trình kết hợp triển khai với các đơn vị đối tác vận hành giàu kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực thương mại điện tử (TMĐT) cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (SMEs).

Từng bước nâng cao năng lực vận hành TMĐT cho SMEs Việt

Buổi đào tạo đầu tiên của chương trình "Tiếp sức doanh nghiệp Việt" do Shopee phối hợp với các đối tác tổ chức đã thu hút đa dạng các tệp nhà bán trên sàn, từ nhà bán mới hoạt động đến những người đã có kinh nghiệm vận hành. Chương trình cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhóm nhà bán đang trong giai đoạn tăng trưởng, bắt đầu chú ý vận hành bài bản, mong muốn tối ưu và mở rộng quy mô.

Đây chính là điểm mới của chương trình năm nay: không chỉ đồng hành cùng nhà bán mới, Shopee còn tập trung hỗ trợ nhóm nhà bán đã có nền tảng nhưng đang gặp khó trong tăng trưởng dài hạn hoặc thiếu nguồn lực để nâng cấp vận hành, qua đó giúp họ vận hành chuyên nghiệp, có chiến lược và dựa trên dữ liệu.

Nội dung của buổi đào tạo đầu tiên xoay quanh chủ đề "Xu hướng bán hàng và lập kế hoạch kinh doanh trên Shopee 2026", cung cấp cho nhà bán góc nhìn hệ thống về thị trường TMĐT trong bối cảnh mới, từ đó định hình hướng đi và chiến lược vận hành phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, buổi đào tạo đi sâu vào các phương pháp phân tích hành vi khách hàng và tối ưu vận hành gian hàng thông qua khai thác các công cụ và hệ sinh thái trong - ngoài sàn. Sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng và các tình huống thực tiễn giúp SMEs và nhà bán không chỉ nắm bắt được bối cảnh thị trường, mà còn hình dung rõ hơn cách thức để chuyển hóa lý thuyết thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Anh Quang - nhà bán kinh doanh các sản phẩm nước hoa trên sàn - chia sẻ đặc biệt ấn tượng với những kiến thức về phân tích hành vi khách hàng được đề cập trong buổi đào tạo. "Trước đây tôi không nắm rõ về việc phân tích số liệu hay hành vi khách hàng nhưng qua buổi đào tạo này tôi đã biết thêm được nhiều kiến thức từ tổng quan đến chi tiết. Từ đó, tôi cũng nắm rõ hơn những điểm bản thân cần cải thiện để theo kịp bối cảnh thị trường".

Buổi đào tạo có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia từ Shopee, Shopee University cùng với Shopee Enabler - đối tác vận hành giàu kinh nghiệm trong quản lý gian hàng và triển khai hoạt động marketing. Sự kết hợp này tạo nên giá trị khác biệt cho chuỗi "Tiếp sức doanh nghiệp Việt" 2026, khi nhà bán vừa được cập nhật các công cụ và chương trình hỗ trợ mới của sàn, vừa được tiếp cận kinh nghiệm vận hành thực tiễn và chiến lược tăng trưởng từ đối tác.

Nhờ đó, nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao, giúp nhà bán mở rộng góc nhìn và từng bước chuẩn hóa cách vận hành theo hướng bài bản, hiệu quả hơn.

Thực tế, với một nhà bán đã có kinh nghiệm nhất định, chị Khánh - chủ gian hàng kinh doanh sản phẩm gia dụng với khoảng 3 năm hoạt động trên sàn - cho biết chương trình đã cung cấp cho chị thêm nhiều kiến thức mới. "Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia một buổi đào tạo do Shopee kết hợp với các đối tác tổ chức. Các kiến thức hôm nay khá mới mẻ với tôi. Tôi thấy bản thân không chỉ được cập nhật xu hướng thị trường mà còn có thêm cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm vận hành từ các nhà bán khác cùng tham gia", chị Khánh chia sẻ.

Shopee đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho SMEs

Theo số liệu năm 2025, hơn 99% nhà bán đang hoạt động trên Shopee là nhà bán trong nước, với hơn 11 triệu mặt hàng "made-in-Vietnam", tiêu thụ trung bình hàng trăm triệu sản phẩm mỗi quý. Những số liệu này cho thấy vai trò ngày càng lớn của SMEs và nhà bán Việt trong hệ sinh thái TMĐT, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực vận hành để duy trì và mở rộng tăng trưởng dài hạn.

Trên cơ sở đó, Shopee tiếp tục đẩy mạnh chuỗi đào tạo trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức doanh nghiệp Việt", tập trung hỗ trợ SMEs làm chủ các công cụ số, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên TMĐT. Qua đó, chương trình hướng đến việc mở rộng dư địa tăng trưởng và tăng cường sức cạnh tranh cho hàng Việt trong môi trường trực tuyến.

Trong thời gian tới, các SMEs tham gia chương trình sẽ được tiếp cận lộ trình đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu, tập trung vào các năng lực cốt lõi như quản lý gian hàng, triển khai công cụ marketing, livestream bán hàng và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

Chương trình còn tạo điều kiện để nhà bán áp dụng kiến thức vào chiến dịch kinh doanh, từng bước hoàn thiện mô hình vận hành và điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, những sáng kiến như "Tiếp sức doanh nghiệp Việt" được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận hành tăng trưởng cho cộng đồng SMEs, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái TMĐT trong nước.