Khởi đầu năm mới, rinh ngay lộc lớn từ SHB với tổng giá trị quà tặng hơn 4,5 tỉ đồng

Chương trình với loạt ưu đãi "khủng" cùng nhiều phần quà tài lộc may mắn, góp phần lan tỏa sự khởi sắc và thành công cho khách hàng trong năm mới. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 4,5 tỉ đồng.

Theo đó, khách hàng mở mới gói tài khoản trực tuyến eKYC thành công sẽ được tặng ngay mã eVoucher "TET2026" trị giá 50.000 đồng trên ứng dụng SHB SAHA, áp dụng cho dịch vụ nạp tiền điện thoại với giá trị giao dịch từ 100.000 đồng trở lên. Riêng trong 10 ngày đầu năm mới Âm lịch (từ ngày 17 đến 26-2-2026), SHB sẽ "lì xì" ngay một khoản tiền 8.686 VNĐ vào chính tài khoản vừa đăng ký. Con số 8.686 tượng trưng cho sự phát tài, phát lộc và mong muốn một năm mới sung túc, bình an cho mọi khách hàng.

Bên cạnh các ưu đãi dành cho khách hàng mở mới tài khoản, SHB đồng thời triển khai chương trình quà tặng dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính số. Cụ thể, khách hàng gửi mới tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng hoặc tham gia dịch vụ tư vấn chứng chỉ quỹ hợp tác cùng VinaCapital từ 20 triệu đồng sẽ được nhận ngay eVoucher ưu đãi trị giá lên đến 1.000.000 đồng. Hơn 10.000 eVoucher với tổng giá trị hàng tỉ đồng sẵn sàng trao tay khách hàng trong những ngày đầu năm mới.

Cuối cùng, nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu chi tiêu trong giai đoạn đầu năm, SHB triển khai chương trình hoàn 200.000 đồng cho các chủ thẻ chi tiêu trong các lĩnh vực du lịch/khách sạn, thời trang và siêu thị với hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên. Ưu đãi áp dụng cho 200 giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) trong thời gian từ ngày 24-1-2026 đến 24-3-2026, khung giờ 9 giờ - 23 giờ 59 (GMT+7), giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt và mua sắm. Mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 02 lần mỗi tháng, bao gồm giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ.

Đặc biệt, trong những ngày làm việc đầu năm mới từ ngày 23-2-2026 đến 28-2-2026 (từ mùng 7 đến hết ngày 12 Tết Nguyên đán), SHB tổ chức hoạt động lì xì trực tiếp tại hệ thống quầy giao dịch trên toàn quốc nhằm mang đến không khí khởi đầu năm mới sôi động. Mỗi ngày, 15 khách hàng đầu tiên phát sinh giao dịch sẽ được trao tặng phong bao lì xì may mắn với nhiều mệnh giá khác nhau, thể hiện mong muốn gắn kết của SHB trên hành trình tài chính suôn sẻ và thịnh vượng mới của mỗi người.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi đầu xuân, đại diện SHB cho biết, hình ảnh Ngựa trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự bền bỉ, bứt phá và hanh thông trên con đường thành công. Thông qua chương trình "Lộc mã khai xuân - Khởi vận đại cát", SHB mong muốn gửi gắm lời chúc một năm mới nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào tới khách hàng, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng mỗi khách hàng trên hành trình tăng trưởng tài chính bền vững.

"Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng mang đến không gian giao dịch gần gũi, ấm áp, đậm bản sắc Tết cổ truyền, để mỗi khách hàng khi đến SHB không chỉ thực hiện các giao dịch tài chính mà còn cảm nhận được sự gắn kết và khởi đầu năm mới đầy may mắn", vị này nhấn mạnh.

Qua hơn 32 năm đồng hành cùng khách hàng và đất nước, bên cạnh cải tiến, nâng cấp các tiện ích và sản phẩm giao dịch truyền thống, SHB cũng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng, mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện trên các nền tảng trực tuyến.

Song song với đó, SHB chú trọng cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và chủ động hơn trong mọi nhu cầu chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SHB từng bước khẳng định vai trò là ngân hàng bán lẻ hiện đại, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng cuộc sống tài chính bền vững.

Ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện hướng đến mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm CSKH 24/7: *6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.