Khi Gen Z giải bài toán dữ liệu và an sinh xã hội cùng BIDV

Đồng hành cùng chương trình, BIDV tiếp tục khẳng định cam kết trong hành trình trang bị năng lực tài chính và tư duy số cho thế hệ trẻ.

Thoát khỏi lý thuyết khô khan, "Vũ trụ Đồng tiền 2026" (The Moneyverse) nâng tầm thử thách khi đặt sinh viên vào chuỗi vấn đề xoay quanh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tại vòng Casting Quốc gia diễn ra vào ngày 24-6 tại TP Hồ Chí Minh, sức nóng không chỉ đến từ sự kịch tính của các cặp đấu mà còn từ chiều sâu của những chủ đề mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Góc nhìn đa chiều về dữ liệu và công nghệ

Khác với các cuộc thi tài chính thuần túy, đề thi vòng Casting năm nay đòi hỏi các đội chơi phải có tư duy liên ngành: kết hợp giữa dữ liệu (Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị nguồn lực.

Cổ động viên của Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Điển hình như màn đối đầu giữa Trường Đại học Hùng Vương TP HCM và Trường Đại học Bách khoa TP HCM mang đến một góc nhìn toàn diện về bức tranh công nghệ tài chính (Fintech). Với chủ đề "Ứng dụng dữ liệu và AI nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tiền di động (Mobile Money)", hai đội đã mổ xẻ vấn đề từ hành vi người dùng cho đến hạ tầng viễn thông và khả năng mở rộng quy mô hệ thống. Đây cũng là xu hướng phát triển cốt lõi mà ngành ngân hàng đang hướng tới trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, tư duy phát triển bền vững (ESG) và trách nhiệm xã hội cũng được lồng ghép khéo léo. Khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chứng kiến sinh viên Đại học Nông Lâm và Đại học Giao thông vận tải TP HCM tranh biện về việc dùng dữ liệu để tối ưu hóa hệ thống chuyển hóa chất thải đô thị thành năng lượng. Đội chơi từ Đại học Đồng Tháp và Đại học Tài chính - Marketing lại xuất sắc dùng dữ liệu để giải quyết bài toán cải thiện sức khỏe tâm lý học đường; trong khi Đại học Việt Đức và Quốc tế Hồng Bàng đưa ra các giải pháp mở rộng mô hình "bác sĩ số" đến nhóm dân cư hạn chế về y tế.

Kịch tính ngay từ những phút thi đấu đầu tiên

Sức nóng bùng nổ qua nhịp độ dồn dập của các phiên tranh biện, nơi thí sinh phải nhập vai hoàn hảo vào những lăng kính quản trị trái ngược. Sự kịch tính lên cao trào với bài toán chuyển hóa chất thải thành năng lượng. Đại học Nông Lâm TP HCM liên tục "tấn công" bằng dữ liệu phân loại rác đầu vào, buộc Đại học Giao thông vận tải TP HCM phải "phòng thủ" bằng bài toán vận hành hệ thống quy mô lớn, đưa ra góc nhìn mới “rác cũng là một tài nguyên tiềm năng”. Tương tự, ở câu chuyện bác sĩ số, Đại học Việt Đức xuất sắc bảo vệ góc nhìn phân bổ nguồn lực y tế, trong khi Đại học Quốc tế Hồng Bàng dùng bằng chứng hành vi người dùng để phản biện sắc bén.

Các đội liên tục dùng dữ liệu làm vũ khí bẻ gãy lập luận đối phương. Khả năng làm chủ số liệu cùng kỹ năng thuyết trình thực chiến của Gen Z đã thực sự chinh phục Hội đồng Ban giám khảo.

Đại diện BIDV giơ cao cờ thông báo chiến thắng của Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Khép lại những phút giằng co, các đội đi tiếp được xướng tên nhờ định hình rõ tư duy giải quyết bài toán kinh tế - xã hội. Tại ca 1, chiến thắng gọi tên Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên đấu về việc ứng dụng dữ liệu nhằm hỗ trợ cải thiện sức khỏe tâm lý học đường, Trường Đại học Tài chính - Marketing đã xuất sắc giành chiến thắng. Tấm vé đi tiếp vào Tứ kết thuộc về Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Kết quả này được Ban Giám khảo và Hội đồng Tư vấn nhất trí cao dựa trên bộ tiêu chí chấm điểm khắt khe của chương trình.

Cách BIDV trang bị tư duy tài chính số cho sinh viên

Sự xuất hiện của những đề tài thực tiễn tại "Vũ trụ Đồng tiền 2026" đồng điệu với định hướng phát triển, trách nhiệm cộng đồng mà BIDV theo đuổi.

Là ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số và kiến tạo các giá trị bền vững, đại diện BIDV chia sẻ việc đồng hành cùng "Vũ trụ Đồng tiền" là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục tài chính. Ngân hàng không chỉ mong muốn tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, mà quan trọng hơn là tạo ra một không gian "thực chiến" - nơi sinh viên học cách sử dụng dữ liệu, tư duy hệ thống và thấu hiểu tác động xã hội của từng quyết định tài chính.

"Việc trang bị kiến thức tài chính cho thế hệ trẻ ngày nay không chỉ dừng lại ở bài toán tiết kiệm hay đầu tư cá nhân. Mà chúng tôi muốn các bạn trẻ hòa mình vào bức tranh lớn hơn: dòng chảy của vốn, sức mạnh của AI, nền kinh tế xanh và sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ số. Đó là hành trang cần thiết để Gen Z tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp thực tế", đại diện BIDV, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Giám đốc CN Tân Bình, nhấn mạnh.

BIDV hỗ trợ, tư vấn các bạn sinh viên mở tài khoản, sản phẩm dịch vụ tài chính số

Thông qua việc chủ động khơi gợi và tạo sân chơi cho những vấn đề như Mobile Money hay số hóa dịch vụ công, BIDV một lần nữa khẳng định vị thế của một định chế tài chính luôn bám sát nhịp đập của thời đại. Mỗi sự kiện Casting Quốc gia không chỉ gồm những vòng thi đấu kịch tính mà còn là diễn đàn tri thức, nơi ý tưởng đột phá của giới trẻ được chia sẻ, nuôi dưỡng để trở thành những giải pháp thực tiễn trong tương lai.

Vòng Casting Quốc gia của "Vũ trụ Đồng tiền 2026" hứa hẹn tiếp tục mang đến những phần thể hiện bùng nổ. Với sự tiếp sức từ BIDV, chương trình kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ làm chủ đồng tiền, mà còn làm chủ công nghệ, sẵn sàng phụng sự và kiến tạo tương lai.