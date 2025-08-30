Thị trường
30/08/2025 10:00

JADIFY – Niềm tự hào trong những món quà Việt

Không cần đợi đến dịp trọng đại, niềm tự hào dân tộc có thể hiện diện trong khoảnh khắc thường ngày của mỗi cá nhân qua những món quà chứa đựng bản sắc Việt.

JADIFY là thương hiệu quà tặng cao cấp mang đậm dấu ấn văn hóa, được thành lập với sứ mệnh "kể câu chuyện Việt qua từng món quà".

Từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ JADIFY vẫn luôn kiên định với triết lý: "Quà tặng đẹp có thể khiến người nhận vui một lúc, nhưng quà tặng có chiều sâu văn hóa mới khiến người ta nhớ mãi." "Hoa Sen Độc Bản" và "Việt Nam: Dấu Xưa, Bước Mới" chính là hai bộ sưu tập ly, cốc, bình giữ nhiệt thể hiện rõ triết lý đó.

Kể từ khi ra mắt, hai bộ sưu tập đã nhận được sự quan tâm của cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, góp phần làm nên tên tuổi JADIFY trên thị trường quà tặng cao cấp.

Nếu "Hoa Sen Độc Bản" tôn vinh hoa sen – một biểu tượng văn hóa gần gũi của dân tộc, thì "Việt Nam: Dấu Xưa Bước Mới" khắc họa cảnh sắc và bản sắc từng miền quê bằng nét ký họa tinh tế, gợi nhớ quá khứ trong dòng chảy hiện đại.

"Hoa Sen Độc Bản", vẻ đẹp của hoa sen được truyền tải đầy lôi cuốn trên những thiết kế độc bản, gợi nhớ cho chúng ta về những giá trị tinh thần đôi khi bị lãng quên giữa nhịp sống vội vã.

"Việt Nam: Dấu Xưa Bước Mới", bản sắc của mỗi miền quê trên dải đất hình chữ S được tái hiện bằng những nét vẽ mang đậm phong cách ký họa, khơi gợi ký ức xưa trong những bước tiến mới của thời đại.

Trong mỗi bộ sản phẩm của JADIFY, chất liệu văn hóa không chỉ nâng tầm giá trị nghệ thuật mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa người trao và người nhận, thể hiện sự trân trọng dành cho sức sống văn hóa Việt, cùng khát vọng lan tỏa những giá trị ấy giữa nhịp sống hiện đại.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/jadify

