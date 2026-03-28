Hơn 12.000 runner “lên dây cót” tại Nha Trang: Không khí sôi động trước giờ G

Sáng 28-3 tại Nha Trang (Khánh Hòa), hàng ngàn vận động viên đã có mặt từ sớm để nhận bib - tấm "vé" chính thức bước vào đường đua Tiền Phong Marathon 2026 (giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, lần đầu tổ chức năm 1958). Cầm bib trên tay, nhiều runner hiểu rằng mọi chuẩn bị đã xong, giờ chỉ còn chờ xuất phát.

Đồng hành cùng giải, Nestlé MILO - Nhà tài trợ Vàng suốt 11 năm, tiếp tục tiếp thêm năng lượng và lan tỏa tinh thần thể thao năng động đến cộng đồng.

Lái xe 200 km chỉ để kịp check-in trước giờ G: Khung cảnh náo nhiệt "chưa từng thấy"

Từ 6 giờ 30 sáng, khu vực nhận bib tại Quảng trường 2-4 đã "nóng". Các runner, đủ lứa tuổi, đủ ngành nghề, đổ về từ khắp nơi. Có bạn 20 tuổi lần đầu đi race, có cặp vợ chồng rủ nhau chạy cho vui ai ngờ "dính" luôn, cũng có cô gái một mình lái hơn 200 km chỉ để kịp check-in trước giờ G. Đứng chờ nhận bib mà cảm giác như đã ở sẵn vạch xuất phát. Mệt thì có, nhưng háo hức vẫn nhiều hơn, vì Nha Trang lúc này không chỉ là điểm đến, mà là nơi ai cũng muốn "chạy một lần cho đã".

Nguyễn Châu Phương Quyên lái xe 200 km từ Buôn Ma Thuột xuống Nha Trang để tham gia giải chạy nổi tiếng

Nguyễn Ngọc Nhi (1999, Biên Hòa, nhân viên văn phòng) hào hứng chia sẻ khi đang đứng đợi nhận bib: "Mình vừa đi tàu 6 tiếng ra Nha Trang, coi như vừa chạy vừa du lịch. Ngoài chạy bộ, mình còn tập gym, leo núi cũng 2-3 năm rồi nên thể lực ổn. Nhưng chạy với mình không phải để hơn thua, mà để rèn sự kiên trì".

Cao Văn Cường (1990, TP HCM, nhân viên thiết kế) lại đến với chạy bộ từ nhu cầu cải thiện sức khỏe: "Ngồi nhiều nên mình từng gặp vấn đề như thoát vị đĩa đệm. Từ khi chạy, mọi thứ cải thiện rõ: Đỡ stress, tăng sức bền, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn".

Anh bắt đầu chạy từ năm 2020, từng tham gia nhiều giải nhưng đây là lần đầu đến Nha Trang: "Ra đây bị ‘sốc nhiệt’ nên cũng hơi hồi hộp. Mình chỉ muốn nói với những người làm văn phòng như mình: Mỗi ngày 30 phút vận động thôi cũng đủ tạo khác biệt".

Với Thái (Biên Hòa, nhân viên kỹ thuật), chạy bộ là cách để "reset" lại bản thân sau những ngày làm việc: "Tôi chạy khoảng 4 năm rồi, tham gia các giải từ 2022 đến giờ. Lần này là lần thứ 2 tôi chạy Tiền Phong. Với tôi, thỉnh thoảng bỏ chi phí đi chạy như vậy là cách xả stress, nạp lại năng lượng. May mắn lần này được nhãn hàng Nestlé tài trợ bib, nên tôi có thêm cơ hội để theo đuổi đam mê chạy bộ ở xa nơi mình sống như vậy".

Anh Thái cảm thấy rất vui vì được nhãn hàng Nestlé tài trợ bib, có cơ hội tham gia giải chạy ở Nha Trang vào dịp cuối tuần này

Còn với Dương Thị Quyến, chạy bộ lại là câu chuyện của hai người: "Chị chạy 5 năm rồi, thấy sức khỏe và tinh thần tốt lên nên rủ chồng. Lúc đầu anh không thích, nhưng sau khi thử thì lại gắn bó luôn". Chị nói: "Đi chạy, nhưng thực ra là đi cùng nhau. Vừa vận động, vừa gắn kết".

Giữa hàng ngàn tấm bib được phát ra trong ngày hôm nay, mỗi con số lại đại diện cho một hành trình rất khác: Có người quay lại sau thời gian dài gián đoạn, có người bắt đầu từ con số 0, có người chạy để khỏe hơn, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn thử xem mình đi được đến đâu.

Gia đình chị Dương Thị Quyến check-in tại quầy nhận bib và chụp ảnh tại quảng trường 2/4 Nha Trang.

Không còn là hoạt động "khi rảnh", mà trở thành một phần của lối sống

Bên cạnh khu vực nhận bib, booth của MILO trở thành điểm dừng chân đông đúc và sôi động bậc nhất trong chuỗi hoạt động của các nhãn hàng tại sự kiện. Hoạt động tại booth thu hút rất đông runner, khách du lịch, sinh viên và cả người dân địa phương ghé qua trải nghiệm, khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng, đầy ắp năng lượng.

Với nhiều người, sự xuất hiện của MILO gần như là một "tín hiệu quen thuộc" mỗi khi nhắc đến các hoạt động gắn với thể chất, sức khỏe và tinh thần năng động.

Các bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đặc biệt hào hứng với loạt trò chơi tại booth, xoay quanh "bộ ba lợi thế" quen thuộc: Cao lớn - tập trung - năng động. Khu vực check-in cũng luôn kín người khi ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc gắn kết cùng bạn bè, gia đình. Đặc biệt, với "dịch vụ" chụp xong là có ảnh liền tay, các khách hàng đứng tại chỗ khoe nhau, cười nói rôm rả. Một trải nghiệm cuối tuần đúng kiểu: Không chỉ đi chạy, mà còn "chơi cho đã".

Các hoạt động tại booth của MILO tại sự kiện thu hút đông đảo lượt khách ghé đến tham quan, trải nghiệm, tham gia các trò chơi thể chất và trí tuệ

Và đó cũng là tinh thần mà Nestlé MILO theo đuổi suốt hơn một thập kỷ đồng hành cùng Tiền Phong Marathon: Không chỉ góp phần nuôi dưỡng một thế hệ yêu vận động, dám bắt đầu và đủ kiên trì để đi đường dài, mà còn tạo nên một sân chơi kết nối - nơi tinh thần thể thao được lan tỏa và truyền cảm hứng khám phá đến người trẻ.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Nestlé Việt Nam - chia sẻ: "Chạy bộ đường dài đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình. Mỗi vận động viên đều đại diện cho ý chí và bản lĩnh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, như một phần trong cam kết lâu dài đối với thể thao sức bền tại Việt Nam".

Đại diện nhãn hàng cho biết, việc đồng hành cùng Tiền Phong Marathon là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm truyền cảm hứng vận động, khuyến khích mọi người nuôi dưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một số hình ảnh về sự kiện sáng 28-3 tại Nha Trang - trước thềm đường đua Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra.