Hội thảo quảng cáo tự nhiên: Các chiến lược và kinh nghiệm thực chiến cho performance marketing (*)

MGID - nền tảng quảng cáo toàn cầu - đã tổ chức buổi workshop đầu tiên về quảng cáo tự nhiên đầu tháng 7 vừa qua tại Hà Nội. Sự kiện này quy tụ các chuyên gia trong ngành tiếp thị liên kết và các nhãn hàng với mong muốn khám phá các xu hướng và chiến lược quảng cáo mới nhất. Những người tham dự được hưởng lợi từ việc tìm hiểu về các phương pháp khi sử dụng quảng cáo tự nhiên trên các phân khúc của từng kênh tiếp thị, nhấn mạnh tính hiệu quả của định dạng này trong bối cảnh kỹ thuật số cạnh tranh ngày nay.

Bản chất của quảng cáo trong xã hội hiện đại

Những hiểu biết chính được chia sẻ trong workshop đã nêu bật bản chất phổ biến của quảng cáo trong xã hội hiện đại, khi mỗi cá nhân phải tiếp xúc với hàng nghìn quảng cáo mỗi ngày. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra nội dung hấp dẫn và có liên quan để thu hút sự chú ý của khán giả một cách hiệu quả.

Bà Nguyễn Trần Đức Hạnh - Giám đốc Kinh doanh MGID Việt Nam chia sẻ về làm thế nào để tạo ra trải nghiệm tích cực hơn cho người dùng với quảng cáo

Trong bối cảnh quảng cáo năng động của Việt Nam, trọng tâm thường xoay quanh việc chống gian lận quảng cáo và đảm bảo khả năng hiển thị. Tuy nhiên, giữa những thách thức này, các mấu chốt đảm bảo sự thành công của quảng cáo như: tính tác động, chất lượng và sự an toàn của thương hiệu, vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua. Chính vì vậy, quảng cáo tự nhiên nổi lên như một chiến lược mạnh mẽ. Khả năng đảm bảo sự an toàn của thương hiệu, nâng cao hiệu quả và giải quyết các mấu chốt quan trọng khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà quảng cáo muốn tối đa hóa tác động và ROI (Return of Investment) ở thị trường Việt Nam. Việc kết hợp quảng cáo tự nhiên vào chiến lược không chỉ bảo vệ thương hiệu mà còn nâng cao hiệu suất chiến dịch thông qua sự tương tác chân thực và kết quả có thể đo lường được.

Ông Ngô Nguyễn Hữu Tiến - Giám đốc Tiếp thị tại MGID Việt Nam cho biết: "Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào quảng cáo tự nhiên, với 47% nhà quảng cáo toàn cầu bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của chúng. Ngoài ra, 68% người tiêu dùng tin tưởng vào nội dung quảng cáo tự nhiên hơn nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, tăng từ 55%".

Buổi đối thoại giữa MGID và khách mời về thực tế khi triển khai các chiến dịch đa kênh

Theo báo cáo của ngành, thị trường quảng cáo tự nhiên đang có sự tăng trưởng đáng kể, dự kiến đạt 443,60 triệu USD vào năm 2027. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự tin tưởng ngày càng tăng của người tiêu dùng, với quảng cáo tự nhiên đã được chứng minh là đạt tỉ lệ nhấp chuột cao hơn 60% so với quảng cáo hiển thị truyền thống.



Bối cảnh truyền thông kỹ thuật số đang không ngừng thay đổi

Sự kiện này cũng đề cập đến bối cảnh truyền thông kỹ thuật số đang thay đổi tại Việt Nam, nơi các thiết bị di động thống trị việc tiêu thụ tin tức kỹ thuật số. Việc hiểu được những động lực này là rất quan trọng đối với các nhãn hàng muốn tối ưu hóa hiệu quả các chiến lược tiếp cận của họ.

Theo báo cáo Bối cảnh truyền thông Việt Nam 2024, với hơn 60 triệu người dùng trải rộng trên hàng nghìn trang web, nội dung kỹ thuật số tiếp tục là phương tiện chính để người dùng tìm thông tin mới. Thiết bị di động tiếp tục thống trị, chiếm 84% lượng người xem tin tức kỹ thuật số.

Buổi workshop đã quy tụ hơn 50 người tham dự đến từ các ngành như bất động sản, tài chính, mỹ phẩm, gia dụng…

"Với việc thiết bị di động thống trị việc tiêu thụ tin tức kỹ thuật số tại Việt Nam, quảng cáo tự nhiên đặc biệt phù hợp. Chúng được thiết kế để thu hút về mặt hình ảnh trên màn hình nhỏ hơn, đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch trên mọi thiết bị" - bà Nguyễn Trần Đức Hạnh, Giám đốc Kinh doanh tại MGID Việt Nam cho biết. Bằng cách xuất hiện trong bối cảnh của các trang báo điện tử đáng tin cậy và nội dung có liên quan, quảng cáo tự nhiên cải thiện khả năng hiển thị của thương hiệu. Chúng tránh được những cạm bẫy của trình chặn quảng cáo và tình trạng mù biểu ngữ gây ảnh hưởng đến quảng cáo hiển thị truyền thống, đảm bảo rằng các thương hiệu được đối tượng mục tiêu của họ chú ý.



Tiếp cận hơn 50% người dùng internet Việt Nam, MGID cam kết thúc đẩy đổi mới trong ngành thông qua các hoạt động sáng tạo, trao quyền cho các thương hiệu và nhà tiếp thị bằng các công cụ cần thiết để phát triển trong thời đại kỹ thuật số. Để biết thêm thông tin về MGID và các sự kiện trong tương lai, vui lòng truy cập link sau đây.

(*) Performance marketing: là một chiến lược tiếp thị kỹ thuật số tập trung vào việc đo lường và tối ưu hóa kết quả của các nỗ lực tiếp thị.