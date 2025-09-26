Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu

Nền tảng cho năng lực quản trị, lãnh đạo

Ông Mã Thanh Danh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhận định: "Hiện nay, người lao động phải cạnh tranh với cả robot, trí tuệ nhân tạo. Do đó, một vài kỹ năng cơ bản là chưa đủ. Nhân sự phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và trình độ, sở hữu chuyên môn sâu ở một lĩnh vực cụ thể".

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực, yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở kỹ năng cơ bản. Doanh nghiệp đòi hỏi những cá nhân có kiến thức nền tảng vững chắc, chuyên môn sâu và khả năng quản trị toàn diện. Chính vì vậy, việc học tập nâng cao - đặc biệt là bậc thạc sĩ - đang trở thành lựa chọn của nhiều nhân sự trẻ để xây dựng lợi thế cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Để làm được điều đó, theo ông Danh, việc học tập suốt đời, học từ những người thầy và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trở thành một yêu cầu tất yếu. Các chương trình học tập dài hạn như thạc sĩ sẽ cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc, giúp người học học nhanh, hiểu sâu, áp dụng giải quyết mọi vấn đề và đi được đường dài.

Ông Mã Thanh Danh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido đồng hành cùng học viên tại lớp "Lãnh đạo & Chiến lược chuyển đổi số"

"Đặc biệt, ở các vị trí quan trọng như quản lý, lãnh đạo thường yêu cầu nhân sự về mặt năng lực song hành với bằng cấp. Việc sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc là bước đệm quan trọng giúp phát triển các kỹ năng quản trị và xây dựng chiến lược", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhấn mạnh.

Bước đệm để bứt phá sự nghiệp

Theo TS Từ Minh Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, việc học lên cao sẽ mang đến cho người lao động kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân, cũng như cho doanh nghiệp thấy được sự bền bỉ, tinh thần ham học hỏi của ứng viên.

"Chương trình thạc sĩ không đơn thuần là một chứng chỉ học vấn mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cam kết của cá nhân với nghề nghiệp. Đặc biệt, sự mở rộng và giao thoa văn hóa, kinh tế giữa các nước trên thế giới trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp cần một nguồn lao động chất lượng cao không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn phải vững chuyên môn, nắm rõ kiến thức pháp lý, có khả năng quản lý tốt và tầm nhìn xa trong hoạt động kinh doanh", Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhận định.

Là một nữ lãnh đạo trẻ tài năng, trở thành Phó Trưởng Phòng Marketing tại Sharp Việt Nam khi chỉ mới 24 tuổi, chị Nguyễn Bá Phương Thi đã quyết định theo học và tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Hoa Sen. Với chị, đây là cánh cửa giúp chị hoàn thiện năng lực lãnh đạo, cập nhật những xu hướng toàn cầu và kết nối với cộng đồng những nhà quản lý, doanh nhân.

Từ lý thuyết đến thực tế: Học viên MBA trải nghiệm phân tích các case study về các hành trình khách hàng

"Qua thực tiễn, mình nhận ra rằng, để phát triển bền vững, người làm Marketing cần phải vượt ra khỏi khuôn khổ sáng tạo thông thường, cần trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về tài chính, quản trị rủi ro và chiến lược kinh doanh", Thạc sĩ Phương Thi chia sẻ.

Cũng lựa chọn Trường Đại học Hoa Sen cho bậc cao học, anh Nguyễn Tấn Phong, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) bày tỏ: "Không chỉ được học với các giảng viên là đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm trong và ngoài nước, bạn học của tôi còn là các CEO, CTO, CMO của nhiều doanh nghiệp lớn. Không chỉ có thêm kiến thức, tôi còn được chia sẻ bí quyết thành công từ những người đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình, mở rộng networking. Đây là cơ hội "vàng" mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh trong tương lai".