Thị trường
26/09/2025 15:48

Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu

In bài viết

Trong kỷ nguyên AI và biến động lao động, học thạc sĩ là bước đi chiến lược giúp nâng cao chuyên môn, tạo lợi thế để bứt phá sự nghiệp và khẳng định bản thân

Nền tảng cho năng lực quản trị, lãnh đạo

Ông Mã Thanh Danh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhận định: "Hiện nay, người lao động phải cạnh tranh với cả robot, trí tuệ nhân tạo. Do đó, một vài kỹ năng cơ bản là chưa đủ. Nhân sự phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và trình độ, sở hữu chuyên môn sâu ở một lĩnh vực cụ thể".

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực, yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở kỹ năng cơ bản. Doanh nghiệp đòi hỏi những cá nhân có kiến thức nền tảng vững chắc, chuyên môn sâu và khả năng quản trị toàn diện. Chính vì vậy, việc học tập nâng cao - đặc biệt là bậc thạc sĩ - đang trở thành lựa chọn của nhiều nhân sự trẻ để xây dựng lợi thế cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Để làm được điều đó, theo ông Danh, việc học tập suốt đời, học từ những người thầy và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trở thành một yêu cầu tất yếu. Các chương trình học tập dài hạn như thạc sĩ sẽ cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc, giúp người học học nhanh, hiểu sâu, áp dụng giải quyết mọi vấn đề và đi được đường dài.

Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu- Ảnh 1.

Ông Mã Thanh Danh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido đồng hành cùng học viên tại lớp "Lãnh đạo & Chiến lược chuyển đổi số"

"Đặc biệt, ở các vị trí quan trọng như quản lý, lãnh đạo thường yêu cầu nhân sự về mặt năng lực song hành với bằng cấp. Việc sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc là bước đệm quan trọng giúp phát triển các kỹ năng quản trị và xây dựng chiến lược", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhấn mạnh.

Bước đệm để bứt phá sự nghiệp

Theo TS Từ Minh Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, việc học lên cao sẽ mang đến cho người lao động kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân, cũng như cho doanh nghiệp thấy được sự bền bỉ, tinh thần ham học hỏi của ứng viên.

"Chương trình thạc sĩ không đơn thuần là một chứng chỉ học vấn mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cam kết của cá nhân với nghề nghiệp. Đặc biệt, sự mở rộng và giao thoa văn hóa, kinh tế giữa các nước trên thế giới trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp cần một nguồn lao động chất lượng cao không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn phải vững chuyên môn, nắm rõ kiến thức pháp lý, có khả năng quản lý tốt và tầm nhìn xa trong hoạt động kinh doanh", Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhận định.

Là một nữ lãnh đạo trẻ tài năng, trở thành Phó Trưởng Phòng Marketing tại Sharp Việt Nam khi chỉ mới 24 tuổi, chị Nguyễn Bá Phương Thi đã quyết định theo học và tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Hoa Sen. Với chị, đây là cánh cửa giúp chị hoàn thiện năng lực lãnh đạo, cập nhật những xu hướng toàn cầu và kết nối với cộng đồng những nhà quản lý, doanh nhân.

Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu- Ảnh 2.

Từ lý thuyết đến thực tế: Học viên MBA trải nghiệm phân tích các case study về các hành trình khách hàng

"Qua thực tiễn, mình nhận ra rằng, để phát triển bền vững, người làm Marketing cần phải vượt ra khỏi khuôn khổ sáng tạo thông thường, cần trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về tài chính, quản trị rủi ro và chiến lược kinh doanh", Thạc sĩ Phương Thi chia sẻ.

Cũng lựa chọn Trường Đại học Hoa Sen cho bậc cao học, anh Nguyễn Tấn Phong, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) bày tỏ: "Không chỉ được học với các giảng viên là đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm trong và ngoài nước, bạn học của tôi còn là các CEO, CTO, CMO của nhiều doanh nghiệp lớn. Không chỉ có thêm kiến thức, tôi còn được chia sẻ bí quyết thành công từ những người đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình, mở rộng networking. Đây là cơ hội "vàng" mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh trong tương lai".

Trường Đại học Hoa Sen nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2025 đến hết ngày 24-11-2025 với hình thức xét tuyển ở 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh.

Thông tin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ LÃNH ĐẠO

Địa chỉ: số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP HCM

Hotline: 070 7272 803

Website: https://www.hoasen.edu.vn/saudaihoc

Đinh Huyền
từ khóa : học Thạc sĩ, Cao học, trường đại học hoa sen
Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Doanh nghiệp 16:28

Là một trong các doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam, Toyota đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Thị trường 16:27

Hà Nội ngày 25-9, Quản lý quỹ Rồng Việt được trao giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần 3

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

Doanh nghiệp 15:49

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025.

HDBank Green Marathon 2025 - Lan tỏa bước chạy xanh, kết nối cộng đồng

HDBank Green Marathon 2025 - Lan tỏa bước chạy xanh, kết nối cộng đồng

Nhịp sống 15:49

HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra ngày 27, 28-9-2025 tại Cần Giờ (TP HCM), dự kiến thu hút hàng ngàn VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong nước lẫn quốc tế.

VPBank được vinh danh tại giải thưởng Trải nghiệm khách hàng của năm

VPBank được vinh danh tại giải thưởng Trải nghiệm khách hàng của năm

Thị trường 14:37

VPBank được vinh danh tại hạng mục “Trải nghiệm khách hàng của năm – Ngành Ngân hàng” trong Lễ vinh danh Giải thưởng Trải nghiệm Châu Á 2025.

Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Tiêu dùng 16:24

Trung thu có mùi vị không? Xin thưa rằng có. Đó là vị ngọt của ký ức tuổi thơ, vị ấm áp của tình thân và tròn đầy của đoàn viên...

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Hoạt động cộng đồng 15:39

Bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn