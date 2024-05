Him Lam Thường Tín sôi động với chuỗi hoạt động cuối tuần

Chuỗi hoạt động diễn ra vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại văn phòng bán hàng dự án Him Lam Thường Tín từ ngày 19 đến ngày 26-5-2024 thu hút hàng trăm khách hàng tham gia. Mỗi tuần, chương trình sẽ có những chủ đề khác nhau nhằm lan tỏa năng lượng tích cực và mang đến những món quà giá trị tới khách hàng.

Đến thưởng thức "Cafe cùng Him Lam Thường Tín", khách hàng sẽ được áp dụng thêm mức chiết khấu ưu đãi và có cơ hội nhận ngay một máy lạnh LG Inverter trị giá gần 10 triệu đồng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, khách hàng còn được trải nghiệm tham quan thực tế tại dự án và được tư vấn, cũng như giải đáp mọi thắc mắc từ chuyên viên kinh doanh.

Hiện Him Lam Thường Tín đã và đang dần hoàn thiện, vì vậy khách hàng có thể đến tận dự án để "mục sở thị", đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng, tiện ích, thiết kế… Từ đó dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời của dự án.

Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2024, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bàn giao nhà và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân Him Lam Thường Tín. Đây là lợi thế "vàng" tạo niềm tin cho khách hàng khi mua nhà có thể dọn vào ở ngay và có sổ hồng sở hữu lâu dài trao tay chỉ trong thời gian ngắn, góp phần gia tăng giá trị cho bất động sản.

Khách hàng được chuyên viên kinh doanh tư vấn thông tin về dự án Him Lam Thường Tín.

Bên cạnh lợi thế về pháp lý, vị trí cũng là một trong những ưu thế hàng đầu khẳng định tiềm năng sinh lời vượt trội của Him Lam Thường Tín. Dự án tọa lạc ngay vị trí đắc địa của trung tâm hành chính mới huyện Thường Tín, được thừa hưởng hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ với hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như: QL1A, cao tốc Pháp Vân, vành đai 3, vành đai 4… giúp kết nối nhanh chóng đến trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận.



Với vị trí ngay trung tâm hành chính mới, cư dân Him Lam Thường Tín có thể dễ dàng tiếp cận với hàng loạt tiện ích đa dạng như: Bệnh viện Đa khoa, UBND Huyện, Trường THPT Thường Tín, Trường THCS Nguyễn Trãi A, Trường Cao Đẳng Truyền hình, Ga Thường Tín, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Bưu điện Thường Tín, Siêu Thị Long Bình Plaza… Từ đây, cư dân có thể hòa mình vào không gian sống sầm uất với đầy đủ tiện ích nội ngoại khu.

159 căn shophouse Him Lam Thường Tín được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển sang trọng với 5 tầng 2 mặt tiền mang đến không gian sống tích hợp vừa có thể an cư, vừa có thể tận dụng kinh doanh, cho thuê hiệu quả. Các dãy shophouse Him Lam Thường Tín sau khi đi vào hoạt động sẽ mang đến cho cộng đồng cư dân những trải nghiệm sống hoàn mỹ trên một tuyến phố thương mại sầm uất, xứng tầm với vị thế chủ nhân.

Him Lam Thường Tín, tuyến phố thương mại kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Thời điểm này, đơn vị kinh doanh và phát triển Trường Sơn Land đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín trong giai đoạn này sẽ được chiết khấu trực tiếp lên đến 10%, cùng chính sách cam kết thuê lại lên đến 95 triệu đồng/tháng.



Ngoài ra, để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, Him Lam Thường Tín hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt giúp khách hàng giảm áp lực về tài chính. Cụ thể, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm và có thể lên đến 100% khi thế chấp bằng bất động sản khác với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%, giúp khách hàng có thể tối ưu hóa dòng tiền và đầu tư sinh lời bền vững.

Giữa thời điểm giá chung cư tăng chóng mặt và thị trường bất động sản Hà Nội đang "khát" nguồn cung nhà ở thấp tầng như hiện nay, Him Lam Thường Tín trở thành "điểm nóng" của thị trường bất động sản phía Nam Thủ Đô khi sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội, thỏa mãn tất cả những tiêu chí khắt khe của khách hàng và giới đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm thương mại, tài chính kết nối cộng đồng dân cư trong khu vực, góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế huyện Thường Tín.