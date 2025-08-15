Head & Shoulders ra mắt sản phẩm cải tiến

Ngày 15-8, thương hiệu dầu gội Head & Shoulders giới thiệu dòng sản phẩm công thức cải tiến với khả năng loại bỏ gàu đến 100% và ngăn gàu quay lại, đồng thời khởi động chiến dịch "Tôi không có gàu".

Sự kiện ra mắt tại TTTM Giga Mall (TP HCM) cũng đánh dấu việc công bố hai đại sứ thương hiệu mới: ca sĩ SOOBIN và rapper Pháo – đại diện cho tinh thần tự tin, năng động của giới trẻ Việt.

Theo Head & Shoulders, công thức mới ứng dụng hoạt chất Piroctone Olamine và Công nghệ Coacervate độc quyền, giúp loại bỏ gàu tận gốc, phủ đều da đầu và tạo lớp hàng rào bảo vệ, đồng thời bổ sung 30% bạc hà và dưỡng chất cho cảm giác mát lạnh, tóc mềm mượt.

Bà Nguyễn Lan Phương, Quản lý cấp cao thương hiệu Head & Shoulders tại Việt Nam, cho biết chiến dịch nhằm truyền tải thông điệp: khi không còn nỗi lo gàu, mỗi người có thể tự tin làm chủ cuộc sống.

Chương trình trải nghiệm "Đại lộ không gàu" diễn ra từ ngày 15 đến 17-8 tại Giga Mall với nhiều hoạt động tương tác, thử thách và cơ hội nhận quà như máy sấy tóc Dyson, quạt cầm tay và dầu gội mới.



