Tiêu dùng
15/08/2025 17:00

Head & Shoulders ra mắt sản phẩm cải tiến

In bài viết

SOOBIN và Pháo trở thành đại sứ thương hiệu mới nhất của Head & Shoulders tại Việt Nam

Ngày 15-8, thương hiệu dầu gội Head & Shoulders giới thiệu dòng sản phẩm công thức cải tiến với khả năng loại bỏ gàu đến 100% và ngăn gàu quay lại, đồng thời khởi động chiến dịch "Tôi không có gàu".

Sự kiện ra mắt tại TTTM Giga Mall (TP HCM) cũng đánh dấu việc công bố hai đại sứ thương hiệu mới: ca sĩ SOOBIN và rapper Pháo – đại diện cho tinh thần tự tin, năng động của giới trẻ Việt.

Head & Shoulders ra mắt sản phẩm cải tiến- Ảnh 1.

Theo Head & Shoulders, công thức mới ứng dụng hoạt chất Piroctone Olamine và Công nghệ Coacervate độc quyền, giúp loại bỏ gàu tận gốc, phủ đều da đầu và tạo lớp hàng rào bảo vệ, đồng thời bổ sung 30% bạc hà và dưỡng chất cho cảm giác mát lạnh, tóc mềm mượt.

Bà Nguyễn Lan Phương, Quản lý cấp cao thương hiệu Head & Shoulders tại Việt Nam, cho biết chiến dịch nhằm truyền tải thông điệp: khi không còn nỗi lo gàu, mỗi người có thể tự tin làm chủ cuộc sống.

Chương trình trải nghiệm "Đại lộ không gàu" diễn ra từ ngày 15 đến 17-8 tại Giga Mall với nhiều hoạt động tương tác, thử thách và cơ hội nhận quà như máy sấy tóc Dyson, quạt cầm tay và dầu gội mới.


P. An
từ khóa : Head & Shoulders, giga mall
AEON Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ 7 liên tiếp

AEON Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ 7 liên tiếp

Doanh nghiệp 17:58

AEON Việt Nam vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập"

Nam A Bank - 5 năm liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Nam A Bank - 5 năm liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Ngân hàng 17:38

Nam A Bank tiếp tục được tổ chức HR Asia trao tặng giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Company To Work For In Asia 2025”.

Thành Thành Nam mở rộng quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê

Thành Thành Nam mở rộng quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê

Bất động sản 17:02

Thành Thành Nam chính thức quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 171 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP HCM

Lựa chọn đắt giá khi TP HCM khan hiếm không gian sống chất lượng

Lựa chọn đắt giá khi TP HCM khan hiếm không gian sống chất lượng

Cơ hội an cư 17:02

Vinhomes Grand Park không chỉ là nơi an cư mà còn là khoản đầu tư bền vững nhờ pháp lý vững chắc và hệ sinh thái all-in-one chuẩn quốc tế.

Amway Việt Nam 6 năm liền vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Amway Việt Nam 6 năm liền vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Doanh nghiệp 17:01

Ngày 15-8, Amway Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng “HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” do tạp chí HR Asia bình chọn.

VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

Khuyến mại 17:01

VinFast tiếp tục mở rộng chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” tại nhiều tỉnh, thành phố với loạt ưu đãi chưa từng có.

Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất

Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất

Sản xuất - Kinh doanh 15:13

Acecook Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại Báo cáo "Dấu chân Thương hiệu Việt Nam 2025" do Worldpanel by Numerator thực hiện


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn