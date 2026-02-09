Nhịp sống
09/02/2026 18:47

Hành trình “Xuân diệu kỳ” sẻ chia yêu thương của Shinhan Life Việt Nam

In bài viết

Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa khép lại hành trình “Xuân diệu kỳ” tại Làng trẻ em SOS và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

Hành trình "Xuân diệu kỳ" được tạo nên từ sự góp sức của những tấm lòng nhân ái tại sự kiện trải nghiệm "Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life" (diễn ra ngày 10 và 11-01-2026 tại trung tâm thương mại SC VivoCity, TP HCM).

Với mỗi hình ảnh của sự kiện được khách tham dự chia sẻ, Shinhan Life Việt Nam đã thay mặt họ đóng góp 100.000 đồng vào chương trình Xuân diệu kỳ - chương trình hỗ trợ cho các em nhỏ cần giúp đỡ tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Làng trẻ em SOS Nha Trang và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc "trao đi" này đã chuyển những niềm vui cá nhân thành món quà ý nghĩa, chung tay lan tỏa yêu thương cho các em nhỏ cần hỗ trợ trong dịp Tết đến xuân về.

Bên cạnh những phần quà xuân, công ty đã trao tặng tổng cộng 80 triệu đồng cho hai Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và Làng trẻ em SOS Nha Trang nhằm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại sau thiên tai và sắm sửa nhu yếu phẩm.

Cũng trong chương trình, ngày 06-02, ông Bae Seung Jun – Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên và đại lý bảo hiểm đã đến thăm và trao tặng 1.000 phần cơm nghĩa tình tới gia đình của các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

PV
từ khóa : hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Nhi đồng, Shinhan Life, xuân diệu kỳ
VWS - 20 năm hành trình bền bỉ làm sạch môi trường

VWS - 20 năm hành trình bền bỉ làm sạch môi trường

Doanh nghiệp 18:51

Hai thập kỷ không chỉ là mốc thời gian mà còn là thước đo bản lĩnh, sự bền bỉ của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, nhiều áp lực và thách thức

Sắm Tết đủ đầy, tiết kiệm với ưu đãi ngập tràn tại siêu thị LOTTE MART

Sắm Tết đủ đầy, tiết kiệm với ưu đãi ngập tràn tại siêu thị LOTTE MART

Tiêu dùng 18:47

Siêu thị LOTTE MART triển khai chương trình “Mã Đáo Khai Xuân” đến hết ngày 16-2-2026, với hàng ngàn ưu đãi giảm giá đến 50%, áp dụng cho nhiều ngành hàng Tết.

Chuyên gia quốc tế khẳng định “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise “vượt xa mọi tưởng tượng”

Chuyên gia quốc tế khẳng định “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise “vượt xa mọi tưởng tượng”

Không gian sống 17:20

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặc biệt gây ấn tượng với tư duy tiên phong ESG++, nơi các yếu tố bền vững được tích hợp ngay từ cấu trúc nền tảng

Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ

Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ

Giáo dục - Cộng đồng 17:18

Sau những vòng thi căng thẳng và các màn tranh biện giàu cảm xúc, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, đã chính thức khép lại.

Nam A Bank đồng hành cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

Nam A Bank đồng hành cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

Sản xuất - Kinh doanh 17:18

Nam A Bank mang Tết ấm đến kiều bào tại “Xuân Quê Hương 2026” ở Tokyo, đồng thời ký kết hợp tác, khẳng định vai trò kết nối kiều bào phát triển quê hương.

Du xuân TP.HCM tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Du xuân TP.HCM tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Nhịp sống 09:01

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Đường hoa Phú Mỹ Hưng với chủ đề “Xuân gắn kết” sẽ mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, du xuân

Chưa Tết nào “đã” như Tết này: Cần Giờ “kéo trend” cực mạnh với siêu lễ hội 21 ngày

Chưa Tết nào “đã” như Tết này: Cần Giờ “kéo trend” cực mạnh với siêu lễ hội 21 ngày

Điểm đến hấp dẫn 13:08

Cần Giờ (TP HCM) được nhắc nhiều nhất trong cuộc hẹn du xuân khi siêu lễ hội Tết với loạt trải nghiệm chưa từng có: khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, pháo hoa


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn