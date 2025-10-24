Sản xuất - Kinh doanh
24/10/2025 15:04

Gushine Electronics khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium tại Hải Phòng

Nhà máy pin mới của Gushine tại Hải Phòng giúp tăng tính tự chủ chuỗi cung ứng, mở rộng hiện diện quốc tế và nâng cao nội địa hóa tại Việt Nam.

Gushine Electronics khánh thành nhà máy pin Lithium tại Hải Phòng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, tăng năng lực khu vực, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và thể hiện cam kết lâu dài với Việt Nam cùng thị trường năng lượng quốc tế.

Gushine Electronics khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhà máy rộng 22.000 m², trang bị dây chuyền tự động và quản lý thông minh, chuyên sản xuất pin Lithium hiệu suất cao cho ứng dụng công nghiệp và thương mại, với sản lượng ước đạt 100 triệu USD/năm. Vị trí giữa sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng giúp tối ưu kết nối logistics toàn cầu.

Dựa trên nền tảng phần cứng tiên tiến và hệ thống thông minh, nhà máy cung cấp các giải pháp pin tùy chỉnh phù hợp với thông số kỹ thuật, nhu cầu hiệu suất và các tình huống ứng dụng khác nhau. Mô hình "sản xuất theo đơn đặt hàng" này đảm bảo khả năng thích ứng với các điều kiện đòi hỏi khắt khe.

Ông Meng Hui, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Gushine, cho biết: "Nhà máy tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của chúng tôi. Cơ sở này tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường quốc tế". Ông nói thêm: "Chúng tôi cam kết tuân thủ và đổi mới, nỗ lực thiết lập một chuẩn mực ngành mới tại Việt Nam".

Nhấn mạnh trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, ông Meng Hui cho biết: "Nhà máy sẽ tạo ra hàng trăm việc làm cho người lao động tại địa phương. Thông qua các chương trình đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, chúng tôi hướng tới cùng phát triển với đất nước Việt Nam".

Nhà máy dự kiến tạo 400–500 việc làm trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Gushine tiếp tục đầu tư phát triển nhân lực và cộng đồng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Việc vận hành nhà máy Hải Phòng giúp Gushine cung cấp giải pháp pin lithium toàn diện, mở rộng công suất theo giai đoạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy ứng dụng năng lượng hiệu quả toàn cầu.

