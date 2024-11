FPT giành cú đúp giải thưởng tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết

Mới đây, trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ Trao giải Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm 2024, do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) tổ chức, FPT được vinh danh ở hai hạng mục Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành phi tài chính và Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Báo cáo thường niên của FPT được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng hình ảnh minh họa sáng tạo, màu sắc hài hòa, sử dụng linh hoạt bảng biểu, số liệu tượng trưng. Cách trình bày mang đậm dấu ấn công ty mang sức hút, ấn tượng cho người đọc. Đồng thời, liên quan đến phát triển bền vững, FPT cũng là 4 trong 22 doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn có công bố đầy đủ việc đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất và cung ứng dịch vụ; 3/22 DN trong nhóm vốn hóa lớn có chính sách đảm bảo cân bằng giới trong HĐQT và thực tế công bố có cân bằng giới trong HĐQT.

Sau gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn được 44 doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để chính thức vinh danh. Cuộc bình chọn không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có nỗ lực vượt bậc trong việc báo cáo và công bố thông tin, thực hiện các quy định, thông lệ tốt về quản trị, thực hành tốt về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) tại doanh nghiệp mà còn là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, minh bạch thông tin và phát triển bền vững.

Báo cáo thường niên phản ánh chân thực chiến lược, hoạt động của doanh nghiệp

Năm 2024 là năm thứ hai VLCA áp dụng việc chỉ đánh giá và chấm điểm Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp đăng ký tham gia hạng mục Giải thưởng báo cáo thường niên. Theo đó, có 96 doanh nghiệp niêm yết đăng ký và đạt đủ điều kiện tham dự. FPT vinh dự góp mặt trong Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành phi tài chính.

Đại diện FPT, bà Mai Thị Lan Anh, Giám đốc Truyền thông lên nhận giải Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành phi tài chính

Theo đánh giá của Ban tổ chức VLCA, báo cáo thường niên của các doanh nghiệp phi tài chính nổi bật với các sáng kiến phát triển bền vững như tiết kiệm năng lượng, quản lý nguồn tài nguyên và tái sử dụng nguyên vật liệu. Điều này phản ánh rõ đặc thù kinh doanh và mục tiêu phát triển dài hạn của từng nhóm ngành.

Năm 2024, lần đầu tiên FPT tách riêng Báo cáo ESG và công bố định hướng ESG với các chương trình hành động và mục tiêu rõ nét. Đặc biệt, FPT đã đưa ra cam kết tiên phong ở Việt Nam trong các hoạt động nhằm giảm tác động phát thải khí nhà kính đạt Net Zero vào năm 2040 và có ảnh hưởng tích cực tới môi trường sống, làm việc và học tập của hơn 01 triệu người lao động đến năm 2035. Đồng thời, FPT cũng khẳng định ESG là yếu tố quan trọng tạo thêm sức mạnh để FPT phát huy giá trị cốt lõi tiếp tục thực hiện sứ mệnh Tập đoàn toàn cầu trường tồn và hạnh phúc.

FPT cũng là một trong 37,5% doanh nghiệp lập Báo cáo thường niên bằng Tiếng Anh.

Với chủ đề "Đỉnh cao mới, vươn tầm dẫn lối", Báo cáo thường niên FPT 2023 được công bố vào tháng 3/2024, truyền tải thông điệp rõ nét: FPT không ngừng dấn thân, chinh phục đỉnh cao, biến cơ hội thành kết quả.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp FPT triển khai và ra mắt đồng thời hai phiên bản PDF và Digital của báo cáo thường niên được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau như video, biểu đồ, đồ họa, hình ảnh minh họa và thiết kế sáng tạo, có tính tương tác cao. Bản Digital được thiết kế ấn tượng, thể hiện những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn trong năm 2023, giúp nhà đầu tư trải nghiệm nội dung sống động tại từng điểm chạm của báo cáo. Trong khi đó phiên bản PDF hơn 200 trang tạo điểm nhấn với câu chuyện xuyên suốt về hành trình vượt đỉnh, vươn tầm của FPT trong năm 2023. Đặc biệt, báo cáo bản PDF được thiết kế thông minh với mục lục động kết nối xuyên suốt các phần của báo cáo giúp người đọc tra cứu, tìm hiểu thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Quản trị công ty xuất sắc giúp doanh nghiệp được định giá tốt hơn

Theo Ban Tổ chức VLCA, có tổng số 107 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong 37 DN thuộc nhóm vốn hóa lớn, FPT được Hội đồng bình chọn đưa vào danh sách Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn.

Đại diện FPT, bà Mai Thị Lan Anh, Giám đốc Truyền thông lên nhận giải Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn.

Trong nhiều năm qua, FPT luôn tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết. Đồng thời, để tăng cường tính tuân thủ thực hiện quy định pháp luật về quản trị công ty, Tập đoàn cũng đã nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn quốc tế, thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của OECD, Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN và Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp soạn thảo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các doanh nghiệp quản trị tốt cũng là các doanh nghiệp được định giá tốt hơn (tỉ số P/B cao hơn), nhận được sự quan tâm chú ý của nhà đầu tư và gia tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn dài hạn từ thị trường. Đồng thời, quản trị công ty tốt tạo ra một khuôn khổ, cơ chế để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư và các bên liên quan tốt hơn cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững, khả năng phục hồi tốt hơn cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 3 năm gần đây, tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của FPT luôn đạt trên 25%. Giá trị vốn hóa của Tập đoàn đạt 8,4 tỉ USD (thời điểm ngày 10/10/2024). Năm 2024, FPT lên kế hoạch đạt doanh thu 61.850 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỉ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ. 9 tháng năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 45.241 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.111 tỉ đồng, lần lượt tăng 19,3% và 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.762 tỉ đồng, tăng trưởng 21,5%, EPS (Earning Per Share) đạt 3.945 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,2% so với năm trước.

Tháng 10 vừa qua, theo nghiên cứu của Brand Finance, FPT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 67% về giá trị thương hiệu và có sự cải thiện về điểm số Brand Strength Index (BSI) với số điểm 86,9 trên thang điểm 100, đứng trong Top 5 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất. Cũng theo nghiên cứu của Brand Finance, FPT được đánh giá cực kỳ cao với tư cách là một thương hiệu được ngưỡng mộ, có uy tín mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu là những yếu tố then chốt củng cố vị thế dẫn đầu của thương hiệu FPT trên toàn cầu.

Theo Ban Tổ chức VLCA, năm 2024 đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác đánh giá giải quản trị công ty. Cơ cấu điểm chấm theo hướng nâng tỉ trọng điểm thông lệ lên 40% (thay vì 30% như những năm trước) và giảm điểm tuân thủ từ 70% xuống còn 60%, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng nhiều hơn các thông lệ quốc tế về QTCT, nâng cao tiêu chuẩn về quản trị vượt lên trên mức tuân thủ.

Những nỗ lực cải thiện quản trị và minh bạch của các doanh nghiệp được vinh danh trong VLCA 2024 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự cam kết mạnh mẽ với các tiêu chuẩn quốc tế về ESG và quản trị công ty là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, gia tăng uy tín, và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital; sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác chuyên nghiệp như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các công ty kiểm toán hàng đầu là PwC, Deloitte, KPMG, EY và sự hỗ trợ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 02 SGDCK. Kết quả Cuộc bình chọn VLCA 2024 đã khẳng định tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá. Năm 2024 là năm thứ 17 Cuộc bình chọn đồng hành cùng TTCK Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.