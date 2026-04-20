FE CREDIT: Hành trình đồng hành tài chính và lan tỏa niềm vui thiết thực

Không chỉ mang lại niềm vui to lớn, các phần quà còn là nguồn trợ lực thiết thực, hỗ trợ khách hàng khởi đầu năm mới với tâm thế chủ động và vững vàng hơn.

Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện cam kết bền bỉ trong hành trình sát cánh và chia sẻ những áp lực về tài chính, tạo điều kiện để khách hàng tập trung hơn cho các kế hoạch dài hạn trong cuộc sống.

Khởi đầu hanh thông với nền tảng tài chính vững chắc

Triển khai trong dịp Tết, chuỗi chương trình của FE CREDIT - công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường, đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy, cùng khách hàng vượt qua áp lực chi tiêu trong giai đoạn cao điểm.

Với chị Nguyễn Thị Hồng Như (TP HCM), thẻ tín dụng FE CREDIT chính là khoản linh hoạt mà gia đình chị sử dụng cho những chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch. Dịp Tết vừa qua, chị lựa chọn mua trả góp điện máy để sắm sửa cho gia đình tươm tất đón năm mới. Vừa giảm áp lực tài chính, vừa được tham gia chương trình và trúng iPhone 17, chị không giấu được sự bất ngờ: "Lúc được thông báo trúng thưởng, mình "nửa tin, nửa ngờ". Hôm nay cầm điện thoại trên tay, mình mới dám tin là sự thật".

Với các giải thưởng có giá trị thiết thực, chương trình của FE CREDIT đồng hành cùng khách hàng hướng đến năm 2026 vững vàng hơn

Không chỉ dừng lại ở niềm vui dịp đầu năm, điểm nổi bật của chương trình còn nằm ở việc các phần quà đều có giá trị đặc biệt, gắn liền với nhu cầu thực tế của khách hàng. Chị Trương Thị Hương (Đà Nẵng), một khách hàng trúng giải voucher vàng, vui mừng cho biết: "Tôi rất may mắn khi đầu năm đã nhận được món quà to lớn. Tôi sẽ dùng voucher để mua vàng và tích lũy cho gia đình".

"Sử dụng dịch vụ nhiều năm, FE CREDIT luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Năm nay, tôi đăng ký hồ sơ để mua bộ máy tính, cũng được duyệt và giải ngân nhanh chóng", chị Hương chia sẻ thêm về trải nghiệm với công ty.

Kết thúc chương trình, gần 3.000 phần quà giá trị gồm: voucher vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast, xe máy điện Honda, iPhone 17… đã trao đến khách hàng. Phần thưởng không chỉ tạo nên không khí hứng khởi, mà còn góp phần tiếp động lực để khách hàng thêm vững vàng trong hành trình năm 2026.

Khi tín dụng tiêu dùng trở thành khoản đầu tư lâu dài

Song song chuỗi "Rước Tết Đoàn Viên - Tân Niên Như Ý", FE CREDIT còn triển khai chương trình nhân đôi ưu đãi, "Vay Mua Xế Điện, Khai Lộc Trúng Xe", hướng đến khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast. Với các giải thưởng hấp dẫn như xe VinFast Evo Grand 2025, VinFast Motio 2025, phiếu quà tặng Urbox…, chương trình nhận sự quan tâm nồng nhiệt của nhiều khách hàng trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh ngày càng gia tăng.

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị. Trong đó, chị Bùi Thị Diễm (TP HCM) là khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt từ chương trình.

Trước đó, chị Diễm quyết định mua xe máy điện VinFast như món quà dành cho con trước ngưỡng cửa đại học. Khi đến đại lý tìm hiểu, chị được tư vấn phương án mua trả góp với mức lãi suất phù hợp, nhờ đó giúp việc chi tiêu của gia đình trở nên linh hoạt và không bị dồn áp lực vào cùng thời điểm. "Mỗi tháng chỉ cần thu xếp một khoản nhỏ nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều", chị cho biết.

Không chỉ là phương tiện giúp con thuận tiện đi học và làm thêm, xe điện còn mang lại lợi ích về lâu dài khi tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo trì so với xe xăng. Cũng vì những ưu điểm này, chị Diễm quyết định giữ lại phần thưởng đặc biệt là xe máy VinFast Evo Grand 2025 để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. "Đây là món quà may mắn đầu năm mà gia đình tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm", chị chia sẻ thêm.

Khách hàng mua trả góp xe máy điện VinFast với FE CREDIT và đón nhận niềm vui bất ngờ

Thực tế, xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện đang ngày càng rõ nét, đặc biệt tại các đô thị lớn khi giá nhiên liệu duy trì ở mức cao và chi phí vận hành phương tiện truyền thống gia tăng. Tuy nhiên, mức giá đầu tư ban đầu vẫn là rào cản khiến không ít người dùng còn cân nhắc khi mua xe điện.

Từ sự dịch chuyển đó, các giải pháp tài chính linh hoạt đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, góp phần giúp người dân giảm thiểu áp lực tài chính, dễ dàng đưa ra quyết định và lựa chọn được dòng xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lựa chọn về thiết bị và phương tiện di chuyển, song người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp thân thiện với môi trường, chi phí vận hành tối ưu và tính tiện dụng cao. Trong bối cảnh đó, xe điện dần trở thành một khoản đầu tư hợp lý, mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng. Nhờ vậy, các giải pháp tài chính tiêu dùng của FE CREDIT đóng vai trò như "cầu nối", giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những phương tiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuyên suốt hành trình 15 năm phát triển, FE CREDIT luôn kiên định với cam kết đồng hành tài chính cùng khách hàng. Không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy, doanh nghiệp còn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu trong đời sống. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình ưu đãi, chính sách hậu mãi và hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Song song, FE CREDIT - một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank, còn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho nhiều người dân hơn, đặc biệt đối với phân khúc người lao động và nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, đồng thời thúc đẩy nguồn tín dụng tiêu dùng phát triển theo hướng bền vững và dài hạn.