EVNHCMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) diễn ra ngày 9-1 vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm 2023 tình hình trên thế giới và thời tiết bất lợi đã gây khó khăn cho EVN và các đơn vị, trong đó có EVNHCMC. Tuy nhiên, với những nỗ lực, EVNHCMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng Giám đốc EVN trao thưởng cho các đơn vị của EVNHCMC đạt thành tích trong năm 2023



Lãnh đạo Tập đoàn lưu ý, nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn cũng như các đơn vị, trong đó có khối phân phối vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bên cạnh bảo đảm công tác kỹ thuật vận hành, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu EVNHCMC phải nắm chắc công tác dự báo phụ tải; tập trung công tác tiết kiệm điện, công tác DR, công tác bảo đảm cân bằng tài chính... và phát huy vai trò của sức mạnh đoàn thể, gắn kết người lao động để cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Tổng kết năm 2023, EVNHCMC đã bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho TP HCM, vượt qua giai đoạn rất khó khăn về nguồn điện trong mùa khô 2023. Tính cả năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 28,56 tỉ kWh, tăng 5,15% so với năm 2022; sản lượng điện tiết kiệm đạt 634,36 triệu kWh, tăng 14,30% so với năm 2022. Hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa. Thời gian mất điện trung bình của một khách hàng trong năm SAIDI giảm còn 15,2 phút, số lần mất điện trung bình của một khách hàng trong năm SAIFI giảm còn 0,18 lần, tổn thất điện năng đạt 2,98% thấp hơn 0,24% so với kế hoạch được giao.

Năm 2024, EVNHCMC đề ra 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu và 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để toàn thể ban lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện mục tiêu bảo đảm hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Tổng công ty.