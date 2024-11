EVNHCMC: Cấp điện ổn định trong tháng 10

Trong tháng 10-2024 Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân Thành phố. Sản lượng điện nhận tháng 10 đạt 2.604,72 triệu kWh, tăng 5,7%% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 đạt 2.519,66 triệu kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

EVNHCMC đang duy trì 1.032/1.032 phương án đóng kết mạch vòng trung thế (tương ứng 940/940 tuyến dây, chiếm tỷ lệ 100%); Duy trì vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển từ xa, 100% lưới điện trung thế có chức năng Mini SCADA và triển khai chức năng vận hành tự động cho 100% lưới điện trung thế công cộng. Tỷ lệ thao tác từ xa lưới điện thành công trên 99%.

Kết quả thực hiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trong 10 tháng: SAIFI (số lần mất điện bình quân của khách hàng) 0,22 lần; SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng) 18,75 phút.

Trong 10 tháng, EVNHCMC đã tiết kiệm được 622,35 triệu kWh. Tổng công ty đã hoàn tất 100% ký cam kết tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg với 1.882 khách hàng lớn (tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên). Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và quyết định số 6012/QĐ-UBND ngày 29-12-2023 của Ủy ban nhân dân TP HCM về ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Song song đó, phối hợp với các sở, ban ngành để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Tổng công ty cũng đã có kiến nghị với UBND TP HCM và Sở Công Thương các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện trong cao điểm mùa khô năm 2024.