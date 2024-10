EVNHCMC khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ đối với hộ gia đình

Thời gian qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn TP HCM đã và đang được đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện của người dân vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, cháy nổ trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, vận hành. Do vậy, ngoài việc chủ động triển khai các phương án để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) còn khuyến nghị khách hàng, người dân cần thực hành tiết kiệm điện và các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN).

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Một số biện pháp an toàn về PCCN trong sử dụng điện tại cơ sở, hộ gia đình như sau:

Thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện phải bảo đảm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Lắp đặt cáp dẫn, dây dẫn điện phải đặt trong khay cáp, thang cáp, hộp cáp hoặc rãnh cáp, ống luồn dây chuyên dùng.

Lắp thiết bị bảo vệ (aptomat, cầu chì…) phù hợp với công suất sử dụng đối với từng khu vực, từng thiết bị điện có công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất kinh doanh, phục vụ chữa cháy và thoát nạn.

Lắp đặt, sử dụng thiết bị điện có sinh nhiệt, trong khu vực có nhiều chất cháy, môi trường nguy hiểm cháy, nổ phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy, nổ theo quy định.

Lắp đặt panel, biển hiệu phải cách đường dây cao áp tối thiểu 2m hoặc có biện pháp chống nguy cơ đổ vào lưới điện gây cháy, nổ.

Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện phải kiểm tra khả năng mang tải của đường dây dẫn điện để tránh quá tải hệ thống dây dẫn điện.

Các mối nối dây điện phải bảo đảm đúng kỹ thuật nối so le và được quấn băng keo điện.

Không sử dụng dây dẫn điện có tiết diện nhỏ hơn tiết diện yêu cầu của thiết bị điện tiêu thụ điện, dây có cách điện không bảo đảm, không câu mắc đấu nối dây điện tùy tiện.

Không để vật dụng, vật tư, hàng hóa trực tiếp dưới, gần thiết bị tiêu thụ điện, cần bảo đảm duy trì khoảng cách tối thiểu 0,5m.

Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một ổ cắm để tránh quá tải.

Không sạc điện, pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi không có người ở nhà, sạc qua đêm.

Không dựng lều, hàng quán dưới đường dây điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Khi phát hiện có hiện tượng bất thường hoặc mất an toàn về điện cần báo ngay đến đường dây nóng 1900 545454 - Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP HCM hoặc số điện thoại 114 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ TP HCM để được xử lý ngăn ngừa, khắc phục kịp thời.