EVN tiết kiệm ngàn tỉ đồng từ chuyển đổi số

Trong quý I/2026, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 99,77%. Tỉ lệ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,83%.

Tiết kiệm khoảng 3.000 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Chuyển đổi số của EVN, tập đoàn đã triển khai chuyển đổi số từ khá sớm. Mỗi năm, chuyển đổi số giúp tiết kiệm khoảng 3.000 tỉ đồng, đồng thời tối ưu hóa năng suất lao động khi nhiều công việc trước đây mất 1 ngày thì nay chỉ còn 30 phút đến 1 giờ, góp phần nâng cao hiệu quả chung.

Gắn với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, EVN không chỉ hướng tới trở thành doanh nghiệp số mà còn đặt mục tiêu dẫn đầu khu vực về chuyển đổi số. Tập đoàn đang xây dựng hệ sinh thái điện lực thông minh, kết nối khách hàng, ngân hàng, người dân và các đối tác cung cấp dịch vụ. Đồng thời, EVN đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ như IoT, AI trong hoạt động kỹ thuật và vận hành.

Quý I/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu; chính sách thuế quan của Mỹ có nhiều thay đổi, gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN và các đơn vị. Trong bối cảnh đó, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, EVN đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt đã bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

EVN cũng đã tổ chức vận hành cao các nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2025 - 2026 cho các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tổng thời gian xả 2 đợt là 15 ngày (giảm 1,5 ngày so với kế hoạch) với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,348 tỉ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thúc đẩy các công trình trọng điểm

Nhằm nỗ lực triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, lãnh đạo EVN đã thường xuyên kiểm tra tại công trường các công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo và trực tiếp cùng các đơn vị làm việc với các địa phương, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; đã ký hợp đồng EPC dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng...

EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500 KV (01 dự án 500 KV, 7 dự án 220 KV và 31 dự án 110 KV); trong đó có các dự án quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500 KV Phố Nối, đường dây 220 KV Dốc Sỏi - Dung Quất, đấu nối 500 KV sau trạm biến áp 500 KV Vĩnh Yên...

Với nhận định quý II hằng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, đồng thời việc triển khai thực hiện kế hoạch trong quý dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực nhằm bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030; tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đẩy mạnh tiết kiệm điện Theo EVN, việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Theo đó, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm, nhất là vào chiều tối.





