The Sky: "Viên kim cương" rực sáng bầu trời thị trấn Địa Trung Hải

The Sky được ví như "viên kim cương" rực sáng bầu trời thị trấn Địa Trung Hải

Giá trị kết nối kim cương



Nếu như khi vừa ra mắt The Hill - phân khu "first-face" đã nhanh chóng quét sạch 90% giỏ hàng, hay tiếp đến "nàng thơ" The Sea cũng gây bão với thành tích 100% giỏ hàng đã được đặt chỗ sau chỉ ít ngày ra mắt thì The Sky - "vedette" của dự án cũng đã xuất sắc lập kỷ lục ngay trong ngày đầu tiên mở bán - 100% quỹ căn ra mắt đã "cháy hàng". Dấu mốc ghi nhận màn chào sân ấn tượng của phân khu được xem là mảnh ghép kim cương của Sun Grand City Hillside Residence với bộ giá trị "365 + 1" tinh hoa.

Nằm trong 0.03% quỹ đất sát biển sở hữu lâu dài hiếm hoi tại đảo Ngọc, The Sky với 2 tòa tháp 19 tầng tọa lạc trên đỉnh đồi sẽ không chỉ được kế thừa trọn bộ đặc quyền "triệu đô": 3 tầm view, 6 giá trị, 5 công trình biểu tượng như những phân khu "đàn anh" đi trước mà còn được gia tăng thêm "yếu tố + 1" - kết nối đa điểm đắt giá: kết nối xúc cảm thăng hoa tại thành phố thịnh phượng, kết nối con người với thiên nhiên vô giá, kết nối những tín đồ du lịch thích trải nghiệm khác biệt.

The Sky kết nối dễ dàng tới các công trình, tiện ích biểu tượng ở thị trấn Địa Trung Hải

Chủ nhân The Sky "một bước" có thể check-in tại tháp đồng hồ Central Village 75 m mô phỏng tháp chuông biểu tượng St. Mark's Campanile (Venice); quảng trường Con Sò được lấy cảm hứng từ quảng trường Palio di Siena; ga cáp treo Hòn Thơm - "Đấu trường La Mã" của Việt Nam… hay Cầu Hôn biểu tượng tình yêu vĩnh cửu đã được đài truyền hình quốc gia Italia ca ngợi gần đây.



Bên cạnh đó, kế cận The Sky còn là tổ hợp dịch vụ - du lịch - giải trí đẳng cấp trong hệ sinh thái tỉ USD do Sun Group kiến tạo. Nơi đây sẽ quy tụ sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu trong ngành F&B. Nhờ đó, chủ nhân The Sky sẽ được hưởng trọn đặc quyền "kết nối" đến thiên đường mỹ vị năm châu, thỏa mãn mọi khẩu vị khó tính bậc nhất chỉ sau vài phút di chuyển từ căn hộ của mình.

Trong thời gian tới, khi thị trấn Địa Trung Hải chính thức đi vào vận hành, dự kiến sẽ đón đến 10 triệu lượt du khách vào năm 2025 cùng như hàng loạt sự kiện, lễ hội tầm cỡ quốc tế sẽ diễn ra tại quảng trường nội khu hay "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery thì The Sky sẽ chính là nơi chứng kiến sức sống mới mẻ chưa từng thấy ở đảo Ngọc, tận hưởng sự sôi động nơi trái tim của 12 mùa lễ hội cuồng say.

Tầm nhìn ôm trọn biển trời Phú Quốc tại The Sky

Có thể nói, sở hữu giá trị kết nối đa điểm "phải tới" tại thị trấn Địa Trung Hải không chỉ góp phần hoàn thiện 365 ngày nghỉ dưỡng với đầy đủ trải nghiệm tại The Sky, mà hơn hết đó cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa kinh doanh lưu trú hay đầu tư sinh lời đầy tiềm năng. Bởi sự thuận tiện này đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm của nhóm du khách, công dân mới của thành phố đảo và "vị trí, vị trí và vị trí" vẫn luôn là câu "thần chú" bất bại của những nhà đầu tư BĐS nhìn xa trông rộng.



"Cú châm ngòi" mang tên The Sky

"Save the best for the last" - The Sky chính là át chủ bài được Sun Property giữ đến phút cuối để bùng nổ. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi phân khu này sở hữu đầy đủ bộ sưu tập đặc quyền tinh hoa: nội thất thiết kế theo phong cách Mid Century Modern độc đáo, đa dạng loại hình căn hộ và đặc biệt là giá trị kết nối kim cương.

Thực tế, lợi thế vị trí vẫn luôn là yếu tố bảo chứng giá trị sinh lời bền vững của bất động sản khi: vị trí tạo ra sức hút, sức hút tạo ra nhu cầu và nhu cầu làm gia tăng giá trị.Chuyên trang phân tích tài chính - đầu tư hàng đầu Investopedia đã chỉ ra 5 đặc điểm tạo nên giá trị của một bất động sản đáng giá: sự kết nối với cộng đồng, quy mô, hàng xóm kề cận, cảnh quan, sự phát triển và hạ tầng tiện ích. Điểm qua, có thể thấy, The Sky sở hữu đầy đủ tiêu chuẩn của "vị trí rất tốt" với giá trị kết nối kim cương, là một phần của dự án quy mô 16 ha, cộng đồng cư dân tinh hoa và nằm ở trung tâm của hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí nhiều tỉ USD Sun Group kiến tạo tại Phú Quốc.

Sun Grand City Hillside Residence là dự án phức hợp cao tầng sát biển hiếm hoi ở Phú Quốc

Bên cạnh đó, nhiều thống kê cũng chỉ ra rằng, bất động sản ven biển tương tự The Sky vẫn luôn mang về trái ngọt khi giá đất ven biển những năm gần đây tăng theo đơn vị lần và theo Knight Frank bất động sản hướng thủy thường có giá cao hơn 40% so với sản phẩm cùng loại nhưng kém hơn về vị trí.



Là "one last thing" của biểu tượng vươn cao của thành phố Phú Quốc Sun Grand City Hillside Residence, The Sky chắt lọc những gì tinh túy nhất, +1 giá trị kết nối đến những thánh địa phồn hoa tại thị trấn Địa Trung Hải để xứng đáng góp mặt trong bộ sưu tập bất động sản của những thượng khách sành điệu và khó tính nhất" - đại diện Sun Property chia sẻ.

Giữa bối cảnh du lịch đang dần phục hồi, The Sky cũng được kỳ vọng sẽ châm ngòi cho sự cất cánh của bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Phú Quốc trong năm 2022.