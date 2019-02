9 quán cà phê ở Hà Nội mở cửa xuyên Tết

9 giờ trước 548 1k

Premier Village Danang Resort Managed by AccorHotels - khu nghỉ dưỡng đẳng cấp do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng và Tập đoàn khách sạn danh tiếng AccorHotels quản lý - vừa xuất sắc được bình chọn ở vị trí thứ 2 trong tổng số 25 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới dành cho gia đình, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên mang tên Travellers’ Choice Awards 2019 do trang web du lịch nổi tiếng toàn cầu TripAdvisor trao tặng.