7 điểm du lịch Việt được truyền thông nước ngoài ca ngợi năm 2019

2019 là năm bội thu thành tích của du lịch Hội An (Quảng Nam). Đầu năm 2019, Hội An vào top 10 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do CNN bình chọn. Đến tháng 7, phố Hội tiếp tục đứng đầu trong top những thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Travel + Leisure bình chọn và chiếm vị trí đầu bảng. Sau khi nhận giải thưởng từ Travel + Leisure, Hội An tiếp tục được Google vinh danh trên trang chủ tiếng Việt. Cuối tháng 8, phố cổ lại xuất hiện trong danh sách 13 thành thị đẹp nhất châu Á do chuyên trang du lịch của CNN đưa ra. Ảnh: 7wonderstravel_official, fahnyy.