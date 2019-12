5 homestay Phú Quốc giá dưới 1 triệu đồng

The May Garden Stay & Cafe: The May là tập hợp nhiều villa nhỏ sở hữu kiến trúc bán cổ điển, kết hợp tông trắng với các vật dụng làm bằng gỗ, tạo cảm giác tinh tế và thư giãn. Ở đây có nhiều loại phòng khác nhau như phòng một giường đôi, phòng 2 giường đôi, bungalow, phòng dorm, villa có phòng ngủ và bếp riêng... Tất cả đều được bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và bắt mắt. Ảnh: Themayhomestay.