Đổi xe xăng lấy xe điện, người dùng Việt hưởng lợi kép

Tiếp nối thành công trong hợp tác với Chợ Tốt khi triển khai chương trình "Thu cũ xe máy xăng - Đổi mới xe máy điện", VinFast tiếp tục công bố chiến dịch đặc biệt dành cho các chủ xe ôtô.

Cụ thể, từ ngày 22-4, khách hàng sở hữu ôtô cũ có nhu cầu mua ôtô điện VinFast mới sẽ được cam kết thu mua trên Chợ Tốt với mức giá hấp dẫn so với thị trường. Theo đó, mức định giá đối với các mẫu ôtô VinFast có thể lên đến 88% so với giá niêm yết. Chưa hết, những người đang sở hữu ôtô xăng từ các thương hiệu khác cũng được Chợ Tốt cam kết thu mua với mức giá minh bạch so với thị trường.

Khách hàng hưởng lợi từ chiến lược hợp tác giữa VinFast và Chợ Tốt

Sau khi được công bố, chương trình ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, trong đó có anh Đào Văn Tuấn (nhân viên văn phòng tại Hà Nội), hiện là chủ sở hữu chiếc Kia Morning 2020. Anh Tuấn có mong muốn đổi sang VinFast VF 5 Plus. Tuy nhiên, sau một thời rao bán trên mạng xã hội, chiếc xe được trả với mức giá không như kỳ vọng khiến anh chưa thể mua xe mới. "Chiếc xe này tôi rất giữ gìn, chỉ dùng để đi lại trong thành phố. Nhưng khi có ý định bán thì thợ trả thấp quá nên tôi không đành lòng", anh chia sẻ.

Anh Tuấn là một trong nhiều trường hợp điển hình cho việc chưa tìm được một địa chỉ tin cậy để bán chiếc xe mà mình đang đi. Vì thế, khi biết VinFast phối hợp với Chợ Tốt đang triển khai chương trình "Thu cũ - Đổi mới ô tô điện", anh Tuấn tỏ ra rất hào hứng.

Ngay sau khi đăng ký online trên Chợ Tốt, anh Tuấn đã nhận được điện thoại xác nhận từ đơn vị này. Tiếp đó, các nhân viên đến tận nhà kiểm tra chiếc Kia Morning, định giá và thực hiện các thủ tục mua bán nhanh gọn. Anh Tuấn thậm chí không phải mất thời gian, công sức đánh xe ra khỏi nhà.

"Với chương trình của VinFast, tôi đã dễ dàng lên đời VinFast VF 5 Plus. Chợ Tốt định giá xe rõ ràng, thủ tục lại đơn giản, quá trình mua bán của tôi diễn ra nhanh chóng mà rất yên tâm", anh Tuấn cho biết.

Mua ôtô điện VinFast với chi phí thấp nhất

Giới chuyên gia nhận định rằng, việc bán được xe cũ với giá tốt, đồng nghĩa với thanh khoản cao là động lực lớn giúp khách hàng tự tin lên đời xe, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.

Đặc biệt, người dùng Việt còn có thêm động lực với chính sách hỗ trợ cực tốt của VinFast hiện tại. Cụ thể, khi mua xe điện VinFast mới, các khách hàng bán xe cũ cho Chợ Tốt sẽ được hưởng thêm chính sách ưu đãi lãi suất "3 nhất" mà VinFast đang triển khai trong chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam lần 2", cụ thể: thời gian vay dài nhất - lên tới 8 năm; giá trị vay lớn nhất - lên tới 80% giá xe; và lãi suất vay hấp dẫn nhất.

Khách hàng "nhẹ gánh" khi lựa chọn mua xe điện VinFast

Với trường hợp của anh Tuấn kể trên, nhờ số tiền có được từ việc bán chiếc Kia Morning, anh chỉ phải vay thêm một khoản tiền nhỏ để mua chiếc VF 5 Plus với giá niêm yết 468 triệu đồng (chưa kèm pin). Với thời hạn vay đến 8 năm và cùng lãi suất cam kết ở mức thấp, mỗi tháng anh chỉ phải trả khoảng 5 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi.



Ngoài ra, nhu cầu của anh Tuấn chỉ đi lại trong nội đô với quãng đường khoảng 50 km mỗi ngày. Chi phí thuê pin chỉ là 1,6 triệu đồng mỗi tháng. Cộng thêm tiền sạc, mức chi phí nhiên liệu rẻ hơn nhiều so với trước đây khi anh sử dụng chiếc Kia Morning.

Chưa hết, một mẫu xe điện như VF 5 Plus còn không mất lệ phí trước bạ, giúp tiết kiệm 40-50 triệu so với xe xăng mới đăng ký. Và cũng bởi là một chiếc xe thuần điện, chi phí bảo trì bảo dưỡng của VF 5 Plus sẽ rẻ hơn rất nhiều so với Kia Morning khi không phải thay dầu động cơ hay các cơ cấu truyền động phức tạp khác.

VF 5 Plus được khách hàng đánh là "lựa chọn có hiệu quả kinh tế tốt nhất"

"Tôi tính toán rất kỹ khi quyết định lựa chọn VinFast VF 5 Plus ở thời điểm này. Quả thực, đây là một chiếc xe vừa có chi phí đầu tư ban đầu và chi phí sử dụng đều thấp. Điều này đúng với danh hiệu Xe có hiệu quả kinh tế tốt nhất năm 2024 theo bình chọn của chương trình Xe của năm 2024", anh Tuấn khẳng định.

Theo nhận định của giới quan sát, sự kết hợp của VinFast và Chợ Tốt lần này là cơ hội rất tốt để khách hàng Việt thực hiện chuyển đổi sang xe điện. Cùng với việc nền kinh tế đang trên đà phục hồi, các chuyên gia nhận định thị trường xe ô tô trong nước, đặc biệt là xe điện sẽ sôi động trong năm 2024 và kéo dài nhiều năm tới. Thực tế cũng cho thấy, chỉ trong quý I-2024, doanh số xe điện của VinFast đã đạt 9.689 xe, tăng 444% so với cùng kỳ 2023. Tại Việt Nam, số liệu thị trường cho thấy, doanh số của hãng xe Việt nằm trong top đầu, vượt qua những tên tuổi lớn như Hyundai, Toyota, Ford…

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể truy cập website: https://chuongtrinhxe.chotot.com/thu-cu-doi-moi-oto-vinfast.