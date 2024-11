Doanh nghiệp trao cam kết nhận sinh viên sau tốt nghiệp tại Lễ khai giảng

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến (bìa phải) tặng hoa cảm ơn doanh nghiệp cam kết việc làm cho sinh viên

Các doanh nghiệp đã trao cam kết nhận sinh viên trường Đại học Văn Hiến có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, có điểm rèn luyện từ 70 đến 100 điểm, tham gia ít nhất 3 hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng sẵn sàng ưu tiên cho sinh viên đạt một trong những tiêu chí liên quan đến yếu tố hài hòa, phụng sự, thành nhân, lạc hồng và thành danh. Nhà trường cũng cam kết cùng doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trách nhiệm tốt đáp ứng đúng với nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Với chủ đề "Hài hòa - Phụng sự - Thành nhân", Trường Đại học Văn Hiến mong muốn hướng đến sự kết hợp cân bằng, hài hòa giữa nhiều yếu tố để tạo lên những giá trị tốt đẹp về sự chia sẻ, giúp đỡ, xây dựng, phát triển cộng đồng, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu khoa học, trường đã có đóng góp tích cực mang lại nhiều giá trị trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục của các tỉnh, thành khu vực phía Nam và toàn quốc.

Tạo sự gắn kết giữa người dạy, người học và nhà tuyển dụng

Trường Đại học Văn Hiến đã có những bước tiến vượt bậc từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên, hoạt động thể dục thể thao, tăng cường kết nối giữa người học - người dạy - nhà tuyển dụng và từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục. Nhà trường kiên định với triết lý giáo dục "Thành Nhân trước thành Danh" không ngừng nỗ lực để sinh viên có môi trường học tập tốt nhất và gắn kết.

Nhà trường cũng đón nhận nhiều suất học bổng đến từ các doanh nghiệp hơn 30 tỷ đồng. Đồng thời, tại chương trình Nhà trường cũng tiến hành vinh danh 41 bạn tân sinh viên là Thủ khoa, Á khoa trong năm học 2024 - 2025 và trao cho các bạn những suất học bổng giá trị để đồng hành cùng các bạn trong suốt 4 năm học.

Đại diện Trường Đại học Văn Hiến tiếp nhận học bổng từ Qũy Trái Tim Hùng Hậu

Trường Đại học Văn Hiến đã thiết lập hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được tiếp cận thực tế qua các chương trình thực tập, dự án nghiên cứu và hoạt động trải nghiệm. Đây chính là cầu nối giúp sinh viên vận dụng kiến thức học tập tại nhà trường vào thực tiễn. Với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp vào các hoạt động phong trào giúp nhà trường nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động, cải tiến chất lượng giảng dạy, và định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên.

PGS.TS Trần Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ: "100% sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp đều được giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp uy tín. Và nhà trường cũng nhận đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp."

Tạo điều kiện cho sinh viên phụng sự xã hội

Trong cùng ngày, Trường Đại học Văn Hiến còn tổ chức ngày hội sinh viên với sự tham gia bảo trợ trực tiếp của các doanh nghiệp đồng hành, tạo môi trường giao lưu gần gũi giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Không đơn thuần là ngày hội, sinh viên Văn Hiến còn được nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động quyên góp rác thải nhựa. Bên cạnh đó, nhà trường còn nâng cao văn hóa đọc, trao gửi tri thức thông qua hoạt động quyên góp sách tại gian hàng của ngày hội. Hành động trao tay những giá trị tri thức này đã góp phần kiến tạo nên nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu cho cộng đồng sinh viên Văn Hiến, giúp nhiều người học được tiếp cận đến đa dạng tri thức mới.

Sinh viên Văn Hiến tích cực trong hoạt động quyên góp rác thải nhựa tại ngày hội

Hoạt động quyên góp sách tại gian hàng của ngày hội được các bạn sinh viên quan tâm, hưởng ứng tích cực

Buổi tối cùng ngày, sinh viên nhà trường còn được hòa mình vào chương trình âm nhạc đặc sắc đến từ giảng viên, sinh viên và nghệ sĩ khách mời.

Không khí sôi nổi, cùng các tiết mục hoành tráng tại đêm Gala "Trở về myU25"

Trường Đại học Văn Hiến đã chính thức trở thành thành viên của ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) Hội đồng kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh, được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định Giáo dục đại học), Hoa Kỳ.