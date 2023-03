VWS diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Công an huyện Bình Chánh đã huy động 34 cán bộ chiến sĩ, 1 xe chỉ huy, 3 xe nước, 1 xe phương tiện. Công an xã Đa Phước huy dộng 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ. Trung tâm y tế huyện Bình Chánh cũng huy động 1 tổ công tác, 1 xe cứu thương và các dụng cụ hỗ trợ.



Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Bình Chánh đã huy động 3 xe nước để diễn tập chữa cháy

Với tình huống giả định là cháy ở khu vực bên ngoài và khu vực văn phòng thuộc nhà điều hành, lực lượng PCCC tại chỗ gồm 50 đội viên của VWS cùng với các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay các loại, máy bơm, các phương tiện hỗ trợ chuyên môn.

Khi phát hiện có cháy, toàn bộ cơ sở sẽ được thông tin bằng chuông, còi, loa phóng thanh…; tổ kỹ thuật cắt điện; lực lượng PCCC tại chỗ hướng dẫn công nhân, nhân viên thoát hiểm, di chuyển tài sản và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn, sơ cấp cứu ban đầu trước khi y bác sĩ cùng xe cứu thương đến, tìm kiếm các nạn nhân trong khu vực cháy.

Sơ cứu nạn nhân trước khi đưa đi cấp cứu

Di chuyển nạn nhân để đưa đi cấp cứu

Lúc này, cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Bình Chánh huy động 34 cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy chuyên dùng, triển khai các phương án chữa cháy và hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của VWS.

Công an Huyện Bình chánh đã huy động 34 chiến sĩ tham gia diễn tập chữa cháy cùng với cơ sở

Đưa người ra khỏi đám cháy

Toàn bộ quá trình diễn tập kể từ khi phát hiện có cháy, báo động cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến tiếp cứu và chữa cháy hoàn tất diễn ra gần 30 phút.



Đại uý Phan Long Trọng, Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Bình Chánh nhận định: "Lãnh đạo VWS phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ hàng năm. Thông qua buổi diễn tập, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở sẽ đánh giá lại công tác chuẩn bị. Từ đó, khi có sự cố cháy nổ xảy ra, công ty sẽ xử lý kịp thời sự cố, bảo đảm an toàn về người và tài sản". Đồng thời, Đại uý Phan Long Trọng đánh giá cao và ghi nhận lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã phối hợp thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị đến diễn tập; làm tốt nhiệm vụ của mình trong công tác chữa cháy, cứu người, tài sản, triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy kịp thời; các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Theo ông Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính VWS, công tác PCCC luôn được công ty quan tâm với mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, người lao động tại đơn vị trong phòng chống cháy nổ. Định kỳ hàng năm, vào mùa khô, VWS đều tổ chức diễn tập nhằm huấn luyện cho lực lượng chữa cháy tại chỗ có những kỹ năng và thực hiện tốt các quy trình PCCC.

Trong nhiều năm qua, VWS đã xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ gồm 50 đội viên và diễn tập thường xuyên. Hàng năm, công ty dành gần 1 tỉ đồng để bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị bảo hộ và thiết bị PCCC. Tất cả sự chuẩn bị giúp VWS có thể sẵn sàng ứng phó những tình huống cháy nổ có thể xảy ra và phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hỗ trợ chữa cháy.