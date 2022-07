Tưng bừng Lễ Khai mạc Hội thao Agribank lần thứ IX năm 2022 khu vực TP HCM

Đến tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – TP HCM và các Sở, Ban, Ngành của TP HCM; lãnh đạo Agribank, Công đoàn Agribank cùng 41 đoàn thể thao thuộc các đơn vị Agribank trên địa bàn TP HCM.

Hội thao diễn ra trong 05 ngày từ 13 – 17.7.2022, thu hút 914 VĐV thuộc 41 đoàn thể thao đến từ Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và 40 Chi nhánh Agribank trên địa bàn. Các đoàn thể thao được chia thành 2 cụm, tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu, bao gồm: Bóng đá, Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, Quần vợt, Cầu lông, Kéo co.

Các vận động viên thuộc 41 đoàn thể thao tham dự Lễ khai mạc Hội thao Agribank Khu vực TP HCM lần thứ IX

Trong những năm qua phong trào văn hóa thể thao đã trở thành thế mạnh và truyền thống của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank, tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, thể chất và tăng cường giao lưu học hỏi trong toàn hệ thống Agribank. Hội thao cũng là một kênh giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền về thương hiệu và văn hóa Agribank; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

Hội thao là dịp để phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình trong phong trào thể thao của ngành Ngân hàng nói chung, của Agribank nói riêng, đồng thời vun đắp, phát huy truyền thống văn hóa Agribank.

Ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên HĐTV, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam (phải) và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – TP HCM trao nhận an sinh xã hội 2 tỉ đồng

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Hội thao, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP HCM, đại diện Agribank đã trao tặng số tiền 2 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Trong năm 2021, toàn hệ thống Agribank đã ủng hộ hơn 500 tỉ đồng công tác an sinh xã hội trong cả nước. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Agribank đã ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho các địa phương, lực lượng tuyến đầu khoảng 300 tỉ đồng, riêng tại TP HCM ủng hộ trên 60 tỉ đồng. Dự kiến trong năm 2022, Agribank tiếp tục dành khoảng 600 tỉ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa dấu ấn "Ngân hàng vì cộng đồng" đến mọi miền Tổ quốc.