Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng

Đó là ý nghĩa của hội thảo khoa học quốc tế về Mạng và các Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent System and Networks - ICISN) do Swinburne Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 19-3-2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với sự tham gia của gần 200 công trình nghiên cứu của các tác giả đến từ hơn 10 quốc gia trên thế giới.