The Arena về đích thành công

Tọa lạc ngay trung tâm bãi Dài và liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, dự án The Arena sau quá trình xây dựng đã hoàn thành công trình và bàn giao căn hộ của bốn tòa căn hộ cùng toàn bộ cảnh quan, tiện ích, chính thức về đích trong quý I năm 2022.

The Arena nổi bật với 4 tòa căn hộ bên bờ biển bãi Dài

Được biết, từ tháng 6-2021, tổ hợp nghỉ dưỡng - du lịch - thương mại The Arena đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng hai tòa tháp đầu tiên (Light và Sea) với tổng số hơn 2.300 căn hộ, trở thành một trong những dự án tiên phong về đích tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.



Từ thời điểm đó, vượt qua nhiều thử thách trong những giai đoạn căng thẳng nhất của dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa, The Arena đã tiếp tục hoàn thiện hai tòa còn lại (Wind và Sand) và đưa vào bàn giao với gần 1.200 căn hộ từ cuối tháng 2-2022, chính thức đưa dự án về đích thành công.

Trao đổi với phóng viên về các vấn đề pháp lý của dự án, bà Đoàn Thị Bích Hảo - Giám đốc điều hành cho biết: "Chúng tôi khẳng định công trình The Arena đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thẩm duyệt, thông báo đủ điều kiện kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật. Suốt từ tháng 6-2021 đến nay chúng tôi đã đón hàng ngàn khách hàng đến nhận căn hộ tại dự án và các khách hàng đều được trực tiếp kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án trước khi ký nhận căn hộ".

Bốn tòa căn hộ được kết nối bởi phố đi bộ và quảng trường trung tâm Arena

Có mặt tại tuần lễ bàn giao tòa Wind và Sand – dự án The Arena, anh Vinh cho biết: "Tôi là chủ sở hữu hai căn hộ tại tòa Sand. Sau khi tham quan The Arena, kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý và nhận căn hộ, tôi rất hài lòng. Trong thời gian dịch bệnh, The Arena vẫn hoàn thành khối lượng công việc quá lớn, theo tôi đây là sự cố gắng rất nhiều để hoàn thành dự án có quy mô lớn và nhiều hạng mục. Tôi ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và mong được cùng gia đình về nghỉ dưỡng tại The Arena trong thời gian gần nhất".

Khách hàng nhận bàn giao tại tòa Sand - The Arena

Chia sẻ về hành trình về đích của dự án, đại diện The Arena nhận định: "Nhìn nhận tổng thể các dự án trên khu vực Bãi Dài, có thể khẳng định sự về đích của The Arena hôm nay là một nỗ lực rất đáng tự hào. Dù dịch bệnh, The Arena vẫn cố gắng hoàn thiện xây dựng, bàn giao cho khách hàng đúng cam kết, góp phần phát triển kinh tế địa phương, gia tăng sản phẩm du lịch Khánh Hòa nhằm xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực".



Du khách đến lưu trú tại The Arena

Trước bối cảnh ngành du lịch Khánh Hòa đang chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch quốc tế, The Arena đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ bàn giao để sớm cung cấp ra thị trường hơn 3.500 phòng.



Với thiết kế lấy cảm hứng từ tổ chim yến - bản sắc đặc trưng của Khánh Hòa, The Arena với 4 tòa tháp uốn cong là một trong những khu nghỉ dưỡng mang kiến trúc nổi bật, gây chú ý với du khách trên cung đường cửa ngõ vào thành phố Nha Trang. Với các tiện ích hiện hữu như 3 hồ bơi lớn trong lòng mỗi tòa, hồ bơi 3 tầng, sông lười, quảng trường trung tâm, phố đi bộ, tượng tình nhân biết đi Ali và Nino, đài nhạc nước, khu vui chơi trẻ em, tổ hợp các nhà hàng, quầy bar, lounge trong nhà và ngoài trời, spa, phòng tập gym, câu lạc bộ bãi biển…The Arena bắt kịp xu hướng nghỉ dưỡng 3600 - All in One - tận hưởng tất cả dịch vụ chỉ trong một điểm dừng - của du khách quốc tế và nội địa.

Trong lòng mỗi tòa căn hộ tại The Arena đều "ôm" lấy hệ cảnh quan, tiện ích sinh động

Chia sẻ về kế hoạch thích ứng với việc mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch quốc tế của Khánh Hòa, bà Lê Thị Hồng - đại diện khối vận hành The Arena cho biết: "The Arena hiện đang được vận hành dưới dạng căn hộ dịch vụ, chủ yếu phục vụ cho chủ sở hữu đã nhận bàn giao căn hộ. Hiện chúng tôi đang khẩn trương cho công tác chuẩn bị nhằm giới thiệu và đưa The Arena vào phục vụ rộng rãi đến du khách. Chúng tôi đồng thời cũng luôn lắng nghe những tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch để có thể bắt kịp thời điểm thuận lợi nhất nhằm đưa The Arena vào vận hành dưới dạng căn hộ du lịch một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả".



Thuộc quy hoạch khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Chính phủ phê duyệt, The Arena là mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí kết hợp thương mại độc đáo. The Arena đồng thời được xác định là khu nghỉ dưỡng mang tính trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển du lịch từ năm 2015 đến 2025.