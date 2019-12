Tập huấn cho người tiêu dùng về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Tổng Công ty Điện lực miền Nam thường xuyên tổ chức tốt nhiều đợt tuyên truyền và nhiều hoạt động thiết thực về chương trình tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn tại 21 tỉnh, thành phía Nam. Chương trình tập huấn gồm 3 nội dung: các hoạt động cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Tập huấn người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Trưng bày, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm năng lượng chất lượng, tiết kiệm điện.



Người tiêu dùng các tỉnh, thành Đông Nam bộ tham gia buổi tập huấn

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc EVN SPC - cho rằng, việc tập huấn cho người dân sử dụng điện tiết kiệm và an toàn là vấn đề rất sát sườn của ngành điện miền Nam. Hằng năm, việc tiêu thụ điện của miền Nam tăng cao, năm sau cao hơn năm trước, khả năng thiếu điện ở miền Nam là rất lớn. Năm 2018, công suất truyền tải cực đại tại miền Nam là 10.430 MW và tính đến cuối tháng 10-2019, công suất này tăng lên 11.406 MW, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng khoảng 10%/năm sẽ gây áp lực rất lớn cho ngành điện trong việc đầu tư mới và bảo đảm cung cấp đủ điện và an toàn cho 21 tỉnh, thành phía Nam. Trước áp lực đó, ngoài việc đầu tư mới, EVN SPC thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và phát triển điện mặt trời áp mái… Năm 2018, EVN SPC tiết kiệm gần 1,373 tỉ kWh, đạt tỉ lệ 2,076% trên tổng sản lượng điện thương phẩm. Năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 10-2019 đạt 1,166 tỉ kWh, tiết kiệm 1,98% sản lượng điện thương phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - cho rằng, tình trạng sử dụng điện hiện nay, kể cả trong sản xuất và sinh hoạt, vẫn còn lãng phí. Trong sản xuất, việc sử dụng những dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị lạc hậu, tiêu tốn điện năng; sản xuất vào những giờ cao điểm đang là thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện chủ trương tiết kiệm điện. Trong sinh hoạt, người tiêu dùng còn sử dụng nhiều thiết bị điện thế hệ cũ, không dán tem năng lượng dẫn đến lãng phí điện.