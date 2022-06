Suy dinh dưỡng vẫn là một thách thức lớn đối với trẻ em Đông Nam Á

SEANUTS II được thực hiện tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tổng số 13.933 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi lựa chọn tham gia nghiên cứu tại các trường học ở thành thị và nông thôn, trung tâm y tế xã và các tổ chức hành chính cấp huyện. Các điều tra viên chính từ các trường đại học hàng đầu, cùng với các chuyên gia và các nhóm nghiên cứu viên thu thập số liệu tại địa phương, chịu trách nhiệm thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu. Cùng với các nhóm lưu động thường trú tại địa phương thu thập dữ liệu từ năm 2019 đến năm 2021.

SEANUTS II được ủy quyền và tài trợ bởi FrieslandCampina. Nghiên cứu này được thực hiện với sự phối hợp của Đại học Indonesia (Indonesia); trường Đại học Kebangsaan Malaysia (Malaysia); Đại học Mahidol (Thái Lan) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Việt Nam). Nghiên cứu SEANUTS I được thực hiện vào năm 2010 và 2011.

Kết quả nghiên cứu SEANUTS II sẽ được trình bày tại hội nghị trực tuyến - new insights on the nutrition and health status of Southeast Asian children - những hiểu biết mới về dinh dưỡng và trình trạng sức khỏe trẻ em khu vực Đông Nam Á - vào ngày 17 và 18-6-2022.