SAWACO hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh

Theo đó hai bên sẽ hợp tác về "Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng"; "Chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác dữ liệu lớn"; "An toàn, an ninh thông tin"; "Nâng cao kỹ năng số"; "Hạ tầng".

Ngoài ra, Viettel Solutions sẽ hỗ trợ SAWACO xử lý các sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng, xây dựng, hoàn thiện quy trình chính sách về an toàn bảo mật thông tin và phối hợp tổ chức các buổi chia sẻ, diễn tập, kinh nghiệm xử lý các vấn đề an toàn thông tin.

SAWACO và Viettel Solutions ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh cho biết, SAWACO rất vui mừng tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel Solutions. Thỏa thuận hợp tác này sẽ là cơ sở để các bên khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng, hỗ trợ nhau cùng mở rộng, phát triển các lĩnh vực hoạt động về: chuyển đổi số, an toàn - an ninh thông tin, nâng cao kỹ năng số và năng suất lao động, nghiên cứu phát triển hạ tầng dữ liệu và hạ tầng cấp nước thông minh. SAWACO tin tưởng Viettel Solutions hội đủ các điều kiện để đồng hành cùng SAWACO trong lộ trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, góp phần xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2021-2025.

"Tôi kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh và khai thác tiềm năng của hai đơn vị, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa nhằm nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ - một quá trình mà chúng tôi cần thực hiện và cải thiện liên tục để phục vụ cấp nước cho người dân TP HCM ngày càng tốt hơn" - ông Trần Quang Minh nhấn mạnh.