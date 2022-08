SAWACO tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Phát biểu tại ngày hội, Phó Tổng Giám đốc SAWACO Nguyễn Thanh Sử cho hay trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc SAWACO, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn cấp nước là một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SAWACO góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chung của TP.

Lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại SAWACO và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: tổ chức thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phát động phong trào vận động cán bộ công nhân viên xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…



Phát biểu tại ngày hội, Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh cho biết tại SAWACO các hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ an toàn, an ninh cấp nước được tổ chức, phát động thường xuyên đến từng chi, đảng bộ, từng đơn vị cơ sở tọa điều kiện để đảng viên, công nhân viên và người lao động tích cực tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, SAWACO phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cấp nước…

Dịp này, SAWACO và Công an TP HCM đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TP HCM.