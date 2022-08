Nhiều doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022

3 giờ trước 548 1k

Tối 11-8, tại Gem Center, TP HCM, Tập đoàn CT Group tiếp tục được vinh danh giải thưởng danh giá Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 bởi tạp chí hàng đầu Châu lục - HR Asia bình chọn.