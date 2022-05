Nhà thuốc An Khang tuyển dụng số lượng lớn: 3.000 dược sĩ, đãi ngộ hấp dẫn

Đa dạng vị trí, đãi ngộ hấp dẫn

Với số lượng cần tuyển cực "khủng" lại không yêu cầu kinh nghiệm, bất cứ ai chỉ cần tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, có tinh thần "yêu nghề dược - trọng sức khỏe", thái độ chăm sóc khách hàng tận tâm… đều có thể là một trong những ứng viên phù hợp tại nhà thuốc An Khang.

Thương hiệu này hiện đang có quy mô lớn, gồm 260 cửa hàng và đang tăng nhanh về tốc độ mở mới theo mô hình hiện đại chuẩn GPP trên 30 tỉnh thành bao gồm TP HCM, các tỉnh phía nam (miền Tây, miền Đông, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên), Hà Nội và Đà Nẵng. Đây cũng là một trong số ít nhà thuốc có số lượng khách mỗi ngày rất lớn, lên tới hơn 15.000 lượt. Để phục vụ tốt nhất, hệ thống nhân sự của An Khang được bố trí đa dạng vị trí với vai trò và yêu cầu công việc khác nhau.

Cụ thể, ứng viên tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học Dược có thể ứng tuyển các vị trí từ dược sĩ bán hàng, dược sĩ chuyên môn đến quản lý nhà thuốc, quản lý chuyên môn khu vực. Công việc của họ là trực tiếp chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho khách hàng tại nhà thuốc.

Đặc thù ngành bán lẻ dược phẩm đòi hỏi ứng viên không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn cần chú ý thái độ giao tiếp tận tâm với khách hàng. Công việc này mang đến mức thu nhập khá hấp dẫn, dao động từ 8-15 triệu, tăng lên rõ rệt tùy theo năng lực và khả năng chuyên môn của dược sĩ.

Ngoài ra, nhà thuốc An Khang hiện có rất nhiều tổng kho để lưu trữ và quản lý hàng hóa dược phẩm, thiết bị y tế…; cần một đội ngũ dược sĩ có trình độ từ Trung cấp trở lên để làm việc. Công việc chính của dược sĩ tại đây là đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng đủ, phân chia đầy đủ đến hệ thống nhà thuốc trên các tỉnh thành với thu nhập trung bình từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, An Khang đang cần tuyển lượng lớn các dược sĩ có chuyên môn tốt, muốn thăng tiến làm chủ nhà thuốc chuẩn GPP. Đây chính là lực lượng quản lý tinh nhuệ, có vai trò quan trọng giúp thúc đẩy các cửa hàng phát triển nhanh cả về doanh thu lẫn chất lượng phục vụ. Tuy vậy, An Khang vẫn sẵn sàng trao cơ hội cho những dược sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm muốn làm quản lý tập sự. Chỉ cần có năng lực và dám thử thách bản thân, ứng viên sẽ được công ty đón nhận và dành thời gian đào tạo kỹ càng, bài bản. Bên cạnh đó, mức thu nhập cho vị trí này cũng rất xứng đáng, dao động từ 10-20 triệu/tháng kèm theo thưởng tháng và cuối năm hấp dẫn.

Chọn An Khang, dược sĩ an tâm phát triển nghề

Là thành viên của tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) - đơn vị bán lẻ số 1 Việt Nam, nhà thuốc An Khang kế thừa đầy đủ tinh hoa văn hóa của một doanh nghiệp lớn, uy tín hàng đầu khu vực. Thế Giới Di Động hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 nhà bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á và top 100 nhà bán lẻ hàng đầu của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (theo Euromonitor International). Tầm nhìn của MWG trong 10 năm tới còn là trở thành nhà bán lẻ đa ngành hàng đầu khu vực. Làm việc tại một công ty lớn và liên tục phát triển là một lợi thế mà không phải nhà bán lẻ nào cũng có được. Ưu tiên của An Khang là trở thành điểm đến an tâm để dược sĩ làm đúng chuyên môn, phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc ở đây luôn được xây dựng theo hướng chú trọng tính nhân văn, yêu thương và hỗ trợ đồng đội.

Về quyền lợi, người lao động khi làm việc tại nhà thuốc An Khang sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ cơ bản như: ký hợp đồng chính thức, đóng BHYT, BHXH; thưởng tháng hấp dẫn, nhiều chương trình thi đua thưởng nóng; thưởng tết lên đến 3 tháng thu nhập trung bình; nơi làm việc bố trí thuận tiện gần nhà đảm bảo dược sĩ an tâm làm việc…

Đáng chú ý là một số đặc quyền dành riêng cho nhân viên làm việc trong hệ thống của MWG như phúc lợi mua hàng ưu đãi tại các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, AVA, TopZone…

Bên cạnh chính sách lương thưởng minh bạch, mức thu nhập ổn định và khá cao so với mặt bằng chung, An Khang còn là một trong số ít nhà thuốc vạch ra lộ trình thăng tiến rất rõ ràng cho các ứng viên chỉ sau 4-6 tháng. Nếu có khả năng bạn hoàn toàn có thể được thăng tiến lên quản lý cửa hàng, quản lý khu vực hoặc quản lý vùng…

Hướng tới mục tiêu đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng, nhà thuốc An Khang luôn chú trọng việc đào tạo, nâng cao chuyên môn cho nhân viên, liên tục ôn tập và cập nhật kiến thức dược mới nhất. Công ty cam kết chỉ cần có chuyên môn dược, ứng viên sẽ được đào tạo để vững vàng hơn, giỏi hơn.

Làm việc tại đây, các dược sĩ sẽ không ngừng được tạo điều kiện để học tập và phát triển về chuyên môn nghiệp vụ. Ví dụ: việc học liên thông, nâng cao chuyên môn bán thuốc "mát tay", đào tạo liên tục cấp chứng chỉ CME, xác nhận thâm niên thực hành dược… Điểm chú ý khác, An Khang cũng sẵn sàng tiếp nhận các bạn dược sĩ có chứng chỉ hành nghề làm quản lý và dược sĩ chuyên môn ngay tại nhà thuốc của mình.

Với điều kiện ứng tuyển rất cơ bản, không chú trọng thâm niên kinh nghiệm, ứng viên tham gia vào hệ thống của An Khang rất "rộng đường" để thăng tiến cả về vị trí, thu nhập lẫn trình độ chuyên môn. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có mà ngay lúc này, bất cứ ai quan tâm đến ngành dược đều không nên bỏ lỡ. Hãy tham khảo ngay tại vieclam.nhathuocankhang.com để bắt đầu tương lai của chính mình tại nhà bán lẻ Việt hàng đầu.