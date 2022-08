Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội làm việc với Petrovietnam

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành thành phố Hà Nội.



Về phía Petrovietnam có Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng chào mừng đoàn lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc, đồng thời chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh được Đảng, Chính phủ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội giao trọng trách mới.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đã báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về lịch sử 47 năm hình thành và phát triển cũng như tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua. Kết quả 7 tháng đầu năm 2022, Petrovietnam đã khai thác dầu thô tháng 7 đạt 0,9 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch (KH) tháng 7; tính chung 7 tháng đạt 6,38 triệu tấn, vượt 22% KH 7 tháng và bằng 73% KH năm 2022. Cùng với đó, sản xuất xăng dầu 7 tháng vượt 8% KH, sản xuất đạm vượt 9% KH. Sản xuất, cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng khác đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường; qua đó góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng trưởng kinh tế. Sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực này đều ghi nhận kết quả rất khả quan.



Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn duy trì tích cực, giữ đà tăng trưởng cao. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 547,7 nghìn tỷ đồng, vượt 64% so với KH 7 tháng, đạt 98% KH năm và tăng 56% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 7 tháng ước đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 74% so với KH 7 tháng, vượt 23% KH năm 2022 và tăng 47% so với cùng kỳ 2021. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn trước mắt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Trong 47 năm qua, với trụ sở chính nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, ông Hoàng Quốc Vượng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện của UBND, các Sở, ngành và nhân dân Hà Nội để Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên tại thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc mừng những thành tích mà Petrovietnam đã đạt được trong những năm đầy khó khăn và biến động vừa qua. Ông đánh giá điều quan trọng nhất để vượt qua khó khăn chính là tinh thần đoàn kết, bên cạnh đó đã tái cấu trúc mạnh mẽ, thay đổi tư duy quản trị, đặc biệt tập trung xử lý các vấn đề vướng mắc để đạt được những kết quả hôm nay.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm lãnh đạo Petrovietnam

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2022), thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Dầu khí vững vàng vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành công trong chặng đường phía trước.



Lãnh đạo Tập đoàn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cam kết UBND, các sở, ngành tại Hà Nội sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ, đồng hành cùng Tập đoàn và các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào kinh tế đất nước cũng như góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội.