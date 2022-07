Khơi dậy tiềm năng “vượt trội hơn mỗi ngày” từ mỗi cá nhân

Lựa chọn ưu tiên của họ còn là tìm kiếm môi trường làm việc có cơ hội học tập phát triển và phát huy giá trị bản thân.



Giá trị cá nhân trong tổ chức

Một tổ chức vững mạnh là tổ chức có những cá nhân mạnh. Nhưng chưa đủ. Điều để tạo nên sự thành công mang tính vượt trội của mỗi doanh nghiệp chính là biết khơi gợi tiềm năng của mỗi cá nhân, biết đâu là điểm mạnh để tạo cơ hội cho cá nhân phát triển giá trị cá nhân, từ đó mang lại giá trị chung cho tổ chức

"Ông lớn" Google đã đề ra Quy tắc 80/20 cho phép Googler dành 80% thời gian hoàn thành nhiệm vụ và 20% thời gian còn lại dành cho các dự án cá nhân mà họ tin tưởng sẽ giúp ích cho công ty. Công ty hỗ trợ mọi nguồn lực để giúp nhân viên có thể thử nghiệm và báo cáo về các kết quả của các dự án cá nhân của họ.

Hay để khuyến khích kết nối nhân sự, Motley Fool - tập đoàn quốc tế về đầu tư và tài chính đã tuyển dụng một nhân sự đặc biệt với nhiệm vụ khuyến khích sự cộng tác tích cực trong tổ chức. Công ty còn phát triển một mạng xã hội nội bộ riêng để giúp nhân viên tìm thấy những người khác có lĩnh vực chuyên môn cụ thể để giúp họ giải quyết các vấn đề có liên quan đến công việc.

Việc tạo ra đội ngũ nhân viên có niềm đam mê với công việc là thử thách không hề nhỏ đối với đội ngũ lãnh đạo, đòi hỏi đầu tư lớn về nguồn lực và thời gian. Tùy vào mô hình và nguồn lực, các nhà quản trị sẽ linh hoạt áp dụng và triển khai các nguyên tắc trên cho phù hợp để không ngừng cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc và thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ở Việt Nam, có thể thấy nhiều tổ chức lớn cũng đã có sự lĩnh hội sâu sắc về xây dựng nguồn nhân lực mạnh mẽ, bền vững. Điển hình như Techcombank, cùng với số hóa, dữ liệu thì Nhân tài luôn là một trụ cột chiến lược quan trọng trong hành trình dẫn dắt quá trình số hóa thị trường tài chính Việt Nam. Techcombank hiện đang khẳng định vị thế như ngân hàng hàng đầu về thu hút các nguồn nhân lực tài năng ở trong nước và quốc tế để tham gia hành trình chuyển đổi cùng ngân hàng.

"Chiến lược con người của Techcombank luôn hướng tới việc khơi dậy tiềm năng của nhân viên. Chúng tôi luôn cố gắng để mỗi nhân viên của mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ "vượt trội hơn mỗi ngày" theo đúng định vị mà thương hiệu Techcombank hướng đến" - bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối quản trị nguồn nhân lực Techcombank - chia sẻ.

Do đó, một trong những điều thu hút người lao động cả trong và ngoài nước gia nhập Techcombank chính là việc tổ chức này luôn tạo điều kiện để người lao động có thể phát huy năng lực và xây dựng những giá trị cho bản thân, tạo lợi thế cạnh tranh cho chính con đường sự nghiệp của mình. Cùng với hành trình số hóa, dẫn đầu hệ thống ở Techcombank, chính mỗi cá nhân cũng có những trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá để "Vượt trội hơn mỗi ngày".

Thu hút nhân tài trong chuyển đổi số

Với tinh thần này, nhiều chiến lược phát triển nhân sự đã được Techcombank triển khai. Ngoài các chế độ phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng, trong 2021, ngân hàng tập trung vào chiến lược nhân tài để thúc đẩy sự thành công của nhân viên, bắt đầu bằng việc làm mới chương trình Định vị Giá trị Nhân viên (EVP) để thu hút, giữ chân và tăng độ gắn kết của những nhân tài phù hợp nhất.

Ngoài việc củng cố, đào tạo và tạo điều kiện cho sự phát triển nguồn nhân lực hiện hữu, Techcombank tiếp tục các chiến dịch thu hút nhân tài. Một trong số đó là Overseas Talent Roadshow - chuỗi sự kiện diễn ra tại Singapore và Anh vào tháng 7 để thu hút nhân tài người Việt trở về đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của ngân hàng, cùng góp phần tạo giá trị cho quê hương.

Lý giải về việc lựa chọn Singapore và London là hai điểm đến đầu tiên để tìm kiếm nhân tài quốc tế, theo Techcombank, đây là hai thị trường có nguồn nhân lực ngành tài chính chất lượng cao và ổn định về hệ thống vận hành. Với sự tâm huyết của Ban điều hành, chiến dịch đón nhận hơn 2.000 hồ sơ ứng viên tham gia - vượt gấp đôi mức kỳ vọng của ngân hàng này.

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner nhấn mạnh, nhân tài luôn là một trong những trụ cột cốt lõi nằm trong chiến lược phát triển của Techcombank. Thu hút được những tài năng tốt nhất là vô cùng quan trọng để đạt được mục tiêu tham vọng của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng đều đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Nhân sự tài năng ở đây không chỉ là về kiến thức, mà còn bao gồm những kinh nghiệm làm việc được họ tích lũy từ quá trình làm việc tại các tổ chức lớn trên thế giới, từ nền tảng văn hóa nơi họ sinh sống. Việc đa dạng hóa các kinh nghiệm bằng cách thu hút người Việt ở nước ngoài về nước làm việc và chia sẻ kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp trong nước sẽ giúp Techcombank đạt được những kết quả kỳ vọng nhanh chóng hơn" - CEO Jens Lottner.

Có thể thấy, sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức hàng đầu thế giới trong thời gian qua là sự hội tụ của nhiều năng lực nhân sự khác nhau, góp phần quan trọng cho sự thành công của Techcombank và tạo cảm hứng vượt trội trong cả hệ thống các ngân hàng thương mại.

Với những nỗ lực không ngừng này, Techcombank đã vinh dự nhận được giải thưởng quốc tế danh giá Stevie’s Awards for Great Employers trong hạng mục "Nhà tuyển dụng của năm - Ngành Ngân hàng" năm 2021, Giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Award trao tặng; Top 2 Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất ngành tài chính ngân hàng Việt Nam do Anphabe tổ chức bình chọn.