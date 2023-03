Đương kim vô địch Ninh Bình Lienvietpostbank có chiến thắng đầu tay tại Giải Bóng chuyền VĐQG

Bảng B Giải Bóng chuyền VĐGQ 2023 được coi là bảng đấu tử thần với sự góp mặt của những đội bóng lớn ở cả nội dung nam và nữ. Trong đó, đội nam Ninh Bình Lienvietpostbank được đánh giá là một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.



Bước vào trận đấu, mặc dù đối thủ Lavie Long An được đánh giá thấp hơn nhưng trong những phút ban đầu, Ninh Bình Lienvietpostbank tỏ ra không có nhiều lợi thế khi liên tục bị gỡ điểm, thậm chí có những tình huống còn bị dẫn điểm trước. Tuy nhiên bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được khẳng định ở nửa sau của hiệp đấu thứ nhất khi Ninh Bình vượt lên dẫn trước.

Nam Ninh Bình Lienvietpostbank là ứng viên nặng ký cho chức vô địch

Nhờ lối đánh với những pha tấn công đa dạng, Ninh Bình đã liên tục gia tăng khoảng cách, dần bỏ xa đối thủ. Sau 23 phút của hiệp 1, Ninh Bình dẫn 23-19. Long An phải tạm dừng trận đấu tới 2 lần trong ít phút để điều chỉnh chiến thuật. Tuy nhiên sức mạnh của nhà đương kim vô địch đã không cho Lavie Long An có cơ hội gỡ hoà. Kết thúc hiệp 1, Ninh Bình Lienvietpostbank giành chiến thắng với tỉ số 25-20.

Sang hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 lại tái hiện, khi những phút đầu Lavie Long An chơi ngang ngửa với đội bóng Cố Đô, liên tục gỡ điểm, đeo bám quyết liệt. Tuy nhiên hàng tấn công và phòng thủ toàn diện đã đem về chiến thắng 25-19 cho Ninh Bình Lienvietpostbank. Nếu so với việc Ninh Bình được đầu tư tốt, trong đó có cả việc chiêu mộ cầu thủ ngoại thì Lavie Long An lại khá khó khăn, ít được đầu tư lớn trong những năm gần đây. Chính vì vậy việc Long An bị hụt sức trong các pha đeo bám là điều đã nhìn thấy từ trước.

Ninh Bình Lienvietpostbank với lối chơi biến hóa, đa dạng

Dẫn trước 2-0 một cách thuyết phục, Ninh Bình Lienvietpostbank bước vào hiệp đấu thứ 3 có phần lơi lỏng trong những phút đầu. Ở chiều ngược lại, Long An đã không còn gì để mất sau 2 hiệp thua đậm nên cởi bỏ được tâm lý, thi đấu thoải mái hơn.

Ninh Bình dẫn trước nhưng dần bị thu hẹp khoảng cách, tỉ số lần lượt là 20-22, 21-23. Tuy cố gắng ở những phút cuối nhưng Ninh Bình Lienvietpostbank đã không thể lật ngược tình thế. Trong khi đó nỗ lực của các cầu thủ Long An đã được đền đáp và Lê Quang Đoàn đem về điểm số cuối cùng, ấn định chiến thắng 25-22 cho Lavie Long An trong sét 3.

Chiến thắng ở sét 3 đã khiến cho tinh thần của các tay đập của Long An càng lên cao và họ tiếp tục chiến thắng ở sét thứ 4 với tỉ số 25-20. Đây là điều khó tin sau 2 chiến thắng cách biệt, đầy thuyết phục của Ninh Bình Lienvietpostbank ở 2 sét đầu tiên.

Bước vào sét đấu quyết định, cả hai đội cùng xốc lại tinh thần. Cuối cùng đẳng cấp của nhà đương kim vô địch đã gọi tên khi Ninh Bình Lienvietpostbank bị dẫn trước 11-7 nhưng vươn lên ngoạn mục và giành chiến thắng ở sét 5 với tỉ số 15-13. Kết quả chung cuộc, Ninh Bình Lienvietpostbank giành thắng lợi với tỉ số 3-2 trước Lavie Long An. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu đầy hấp dẫn tại vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay.

Nam Ninh Bình Lienvietpostbank (Bảng B) và nữ Ninh Bình Lienvietpostbank (Bảng A) là 2 đội bóng cố đô được tài trợ bởi Lienvietpostbank. Ngay từ khi thành lập, ngân hàng đã xác định "gắn xã hội trong kinh doanh" là phương châm hoạt động. Trong những năm qua, song song với việc hoạt động kinh doanh hiệu quả, Lienvietpostbank có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, tập trung vào 5 trụ cột: Giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, y tế, văn hóa thể thao, an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương nghèo phát triển.