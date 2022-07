Dược Hậu Giang xây dựng nhà máy Betalactam chuẩn GMP toàn cầu

Dự án được xây dựng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích dự án khoảng 6 ha với thiết kế bao gồm các dây chuyền sản xuất: dây chuyền viên nén không bao phim; dây chuyền viên nén bao phim; dây chuyền viên nang cứng; dây chuyền thuốc bột pha hỗn dịch uống; dây chuyền thuốc cốm pha hỗn dịch uống. Dự kiến, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động vào 2024, nhà máy mới có công suất thiết kế gần gấp đôi nhà máy hiện tại.

Nhà máy Betalactam chuẩn GMP toàn cầu của Dược Hậu Giang đã chính thức khởi công

Nhà máy Betalactam được đưa vào xây dựng dựa trên quyết định số 008/2022/QĐ.HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đây là dự án đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, mang lại cho người tiêu dùng nhiều dòng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thay thế thuốc ngoại. Giúp củng cố năng lực phát triển lâu dài, tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội như tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương thông qua việc tuyển dụng, duy trì ổn định nhân viên có năng lực tại tỉnh Hậu Giang; đồng thời Dược Hậu Giang cũng mong nhận được sự quan tâm, cải thiện cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách và quy định thủ tục, các phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống của người nước ngoài làm việc tại địa phương được đầy đủ và tiện ích hơn.



"Là doanh nghiệp dược hàng đầu, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Sản phẩm Dược Hậu Giang luôn đảm bảo được hai yếu tố là tính hiệu quả và tính an toàn. Tuân theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu, sản xuất và quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt mang đến sự an tâm cho người dùng thuốc" - ông Tomoyuki Kawata, Phó Tổng Phụ trách Sản xuất, chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ Dược Hậu Giang, chia sẻ tại buổi lễ khởi công.

Ông Tomoyuki Kawata chia sẻ tại buổi lễ khởi công

Không những vậy, các năm qua, với trọng tâm là các sản phẩm Non Betalactam, Dược Hậu Giang đã cung cấp những sản phẩm có chất lượng vượt trội nằm trong dây chuyền sản xuất theo hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu, với phạm vi chủ yếu là thị trường trong nước.



Vì vậy, trong thời gian tới, với việc xây dựng thêm nhà máy Betalactam và nâng cao hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu, Dược Hậu Giang ghi dấu bước tiến mới trong việc củng cố nền tảng vững chắc để tiến ra thị trường nước ngoài. Bởi lẽ, việc sở hữu nhà máy Betalactam tiêu chuẩn JAPAN/EU-GMP sẽ nâng cao khả năng đấu thầu lên nhóm N2, gia tăng sức cạnh tranh cho công ty.

"Với việc sở hữu thêm nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn JAPAN/EU_GMP, Dược Hậu Giang càng gia tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường dược phẩm trong nước, không chỉ giữ vững vị thế hàng đầu ngành Dược nước nhà mà còn vững bước vào thị trường dược phẩm thế giới. Lợi thế cạnh tranh này cũng góp phần vào sự phát triển của ngành dược nước nhà trên bản đồ được phẩm thế giới" - ông Tomoyuki Kawata cho biết thêm.

Năm 2022, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 853 tỷ đồng. Riêng trong quý I, công ty đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đã lần lượt tăng tăng trưởng tốt, lần lượt hoàn thành 25% và 34% mục tiêu cả năm.

Kết quả này đạt được nhờ nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm như Klamentin, Medlon hay Bocalex… tăng cao. Thành tích trên tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong sứ mệnh cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân của Dược Hậu Giang. Tiếp tối những thành công đó, việc khởi công xây dựng nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn JAPAN/EU_GMP sẽ càng củng cố năng lực phát triển lâu dài, tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.