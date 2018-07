Đóng điện thành công trạm 220kV Sa Đéc - Đồng Tháp

Mặt bằng trạm biến áp 220kV Sa Đéc 2

Tọa lạc tại xã An Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trạm biến áp 220kV Sa Đéc 2 (Khu Công nghiệp Sa Đéc) là trạm biến áp 220kV thứ 2 được EVN SPC đầu tư và đóng điện thành công sau trạm biến áp 220kV Long Xuyên, tỉnh An Giang (khánh thành vào ngày 23-12-2017). Theo ông Võ Quốc Tuấn - Giám đốc Ban QLDAĐL, trong tháng 8-2018, Tổng công ty sẽ đóng điện trạm 220kV thứ 3 đang được xây dựng tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.



Đây là công trình thi đua của tập thể CN-VCLĐ và đoàn viên công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cùng đoàn viên công đoàn cả nước lập thành tích Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và hưởng ứng cuộc phát động hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Nam năm 2018.

Theo dự báo, phụ tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 là 792MW (trong đó nhu cầu công suất khu vực phía Nam sông Tiền là 312,8MW). Vì vậy, trạm biến áp 220kV Cao Lãnh 2 hiện hữu sẽ không đáp ứng được nhu cầu gia tăng phụ tải điện trong những năm tới. Đo đó EVN SPC đầu tư trạm biến áp 220kV Sa Đéc với mục đích: Giảm tải cho các đường dây 110kV như Sa Đéc - An Hòa - Thạnh Hưng, Sa Đéc - Vĩnh Long, Sa Đéc - KCN Sông Hậu; Tăng cường khả năng cung cấp điện cho phía Nam tỉnh Đồng Tháp; Tăng độ tin cậy vận hành trong việc liên kết mạch vòng đường dây 110kV với các trạm 220kV (Vĩnh Long 2, Cao Lãnh 2 và Ô Môn 2). Bênh cạnh đó, các trạm 110kV Sa Đéc, An Hòa, Thạnh Hưng, Sông Hậu, Bình Minh sẽ nhận điện trực tiếp và liên tục từ trạm 220kV mới này, qua đó giảm tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp, các đường dây 110kV nhận nguồn từ trạm 220kV Vĩnh Long 2, Cao Lãnh 2 và Ô Môn 2 tạo mạch vòng kín trong vận hành.

Sau 72 giờ đóng điện thành công, kể từ ngày 28-7, đơn vị quản lý vận hành sẽ bắt đầu lấy tải cho trạm. Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam - cho biết về kế hoạch đấu nối các tuyến đường dây 110kV:

- Ngày 27 và 28-7: Cắt điện đấu nối đường dây 171 Sông Hậu - 171 Sa Đéc thành đường dây 171 Sa Đéc 2 - 171 Sa Đéc và 174 Sa Đéc 2 - 171 Sông Hậu.

- Ngày 29 và 30-7: Cắt điện đấu nối đường dây 173 Sa Đéc - 171 An Hòa thành đường dây 172 Sa Đéc 2 - 173 Sa Đéc và 173 Sa Đéc 2 - 171 An Hòa.

Song song đó, thực hiện việc khai thác tải ở các ngăn lộ phía 110kV:

- Trạm An Hòa 2x63MVA: Nhận nguồn từ ngăn 173 trạm 220kV Sa Đéc 2.

- Trạm Sa Đéc 2x40MVA: Nhận nguồn từ ngăn 171 và 172 trạm 220kV Sa Đéc 2 (đóng kết vòng).

Máy biến áp số 1: 220/110/22kV - 250MVA sẵn sàng nhận tải