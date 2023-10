Đêm nhạc chủ đề “Sống lại cảm giác An” của Prudential quy tụ những giọng ca hàng đầu Việt Nam

Cùng sao Việt "sống lại cảm giác An" qua âm nhạc

Đêm nhạc "An" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tựa như những mảnh ghép an yên hoàn hảo, đồng hành cùng Prudential và khách hàng tìm lại cảm giác "an" qua những điểm chạm thanh âm.

Với Song Luân, "An" của người nghệ sĩ là khi được truyền tải đến khán giả những giai điệu bình yên mà tha thiết, êm đềm mà sâu sắc, để cùng mọi người tìm lại cảm giác của sự chân phương, mộc mạc và an yên, trong cuộc sống đầy bộn bề và áp lực.

Còn với Lâm Bảo Ngọc và Ái Phương – hai trong các giọng ca trẻ hiện nay, đều dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm và tìm về những giây phút an yên, và muốn dùng giọng hát như nguồn năng lượng để chữa lành, làm dịu đi những tổn thương trong cuộc sống và chia sẻ với mọi người. "Tôi cảm thấy việc góp mặt trong đêm nhạc "An" của Prudential chính là cơ hội để bản thân được mang đến cho khán giả sự yên bình và đong đầy cảm xúc để lan tỏa những điều "An" một cách trọn vẹn", Lâm Bảo Ngọc chia sẻ về đêm nhạc "An" sắp diễn ra.

Các ca sĩ mang trong mình những màu sắc và cá tính âm nhạc riêng. Song tại đêm nhạc An, Lâm Bảo Ngọc, Ái Phương và Song Luân đều sẽ trở thành bạn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình trải qua những cung bậc cảm xúc, tìm về những cảm xúc bình dị, an yên qua ngôn ngữ của âm nhạc.

Đặc biệt, đêm nhạc "An" với sự xuất hiện đầy mong chờ của Mỹ Tâm và Đen Vâu, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo cho khán giả.

Năng lượng tích cực của các nghệ sĩ mang đến sẽ lan tỏa những niềm vui, hoài niệm và sự an nhiên đến trái tim của những người thưởng thức

Đêm nhạc "An" của Prudential có gì đặc biệt?

Không chỉ nổi bật với sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu Việt Nam, đêm nhạc "An" còn là miền an nhiên đầy thú vị mà Prudential tâm huyết tạo dựng. Lần đầu tiên, tuyệt cảnh thác nước sẽ xuất hiện giữa lòng thành phố - khách tham dự sẽ được hòa mình vào dòng thác cùng giai điệu âm nhạc du dương, say đắm. Concept độc đáo lần này sẽ tạo nên không gian gợi nhớ những kỷ niệm sâu lắng và đẹp đẽ về quê hương, con người.

Không gian thác nước sẽ mang lại trải nghiệm đa giác quan, hòa mình cùng thiên nhiên để tìm về miền An như những đứa trẻ hồn nhiên

Với chất lượng âm thanh và kỹ thuật ánh sáng được đầu tư công phu, khi tham dự đêm nhạc, khách hàng được đắm chìm vào "thế giới" giác quan của riêng mình - nơi những nốt nhạc du dương, trầm bổng sẽ đánh thức sự an yên sâu trong tâm hồn mỗi người.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ về nguồn cảm hứng của đêm nhạc "An": "Một cảm giác an khi cuộc sống quanh ta đang có bao lo toan, bất ổn vây quanh là vô cùng cần thiết. Với "An", tôi muốn đồng hành cùng Prudential để dành tặng các khán giả một trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ. Qua đêm nhạc này, người xem sẽ được đưa đến miền đất nghệ thuật độc đáo, với ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu được dàn dựng công phu để mang đến trải nghiệm độc bản cho mỗi khán giả tham dự – đây chính là xu hướng thưởng thức mới hiện nay."

Những thanh âm tại đêm nhạc "An" sẽ được giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Huy Tuấn dẫn dắt khéo léo để kể nên câu chuyện "An" sống động

Qua đêm nhạc với thông điệp tích cực "Sống lại cảm giác An", Prudential mong muốn góp phần truyền cảm hứng giúp khách hàng cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn bằng tất cả giác quan và chung tay cùng khách hàng lan tỏa rộng hơn những điều tích cực hướng đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội. Góp phần vào công cuộc phát triển bền vững cho môi trường, An concert by Prudential sẽ sử dụng 100% vé điện tử thay vì vé mời bằng giấy.

Với hình thức sử dụng vé điện tử, Prudential không chỉ chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn cùng khách hàng tham gia đêm nhạc đóng góp số tiền với tổng trị giá 500 triệu đồng vào Dự án "Đến trường an toàn", góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh trường học cho trẻ em, đảm bảo sự an toàn cho thế hệ tương lai.

Đêm nhạc "An" dự kiến diễn ra vào ngày 08-10-2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 10, TP HCM và ngày 22-10-2023 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Quận Ba Đình, Hà Nội.