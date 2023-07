Bật mí “công thức” giúp Vinmec liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp được Quản trị tốt nhất

"Công thức" quản trị độc đáo



Hệ thống Y tế Vinmec vừa tiếp tục được vinh danh "Best Managed Companies - Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất tại Việt Nam" năm 2023. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Vinmec được nhận danh hiệu uy tín này tại Việt Nam.

Chia sẻ về một trong những phương thức Quản trị chuyên môn lâm sàng cốt lõi đã đem lại nhiều thành công vượt bậc của Vinmec thời gian qua, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Vận hành - Hệ thống Y tế Vinmec (Tập đoàn Vingroup), cho biết: "Tại tất cả bệnh viện và phòng khám, quá trình thăm khám và điều trị cho người bệnh đều được tổ chức và quản trị theo mô hình tổ chức dịch vụ chuyên môn (service line) với nguyên tắc phối hợp đa chuyên khoa - đặt người bệnh làm trọng tâm. Trong đó, tư duy điều trị của bác sĩ là cung ứng dịch vụ tốt nhất cho người bệnh, thay vì chỉ điều trị dựa vào những gì đang có".

Mô hình tổ chức dịch vụ chuyên môn cũng cho phép bác sĩ điều trị vượt qua được những hạn chế thường có trong y tế và nâng cao năng lực chuyên môn. Vì thế, đây là mô hình quản trị hiện đại được áp dụng ở một số hệ thống y tế lớn của thế giới như Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Upenn, ông Huy Ngọc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Tổng giám đốc Vận hành Hệ thống Y tế Vinmec - đại diện đón nhận Giải thưởng Best Managed Companies 2023

Bên cạnh chiến lược quản trị lâm sàng, Vinmec cũng rất coi trọng công tác quản trị chất lượng. Việc khuyến khích khách hàng sử dụng các ứng dụng MyVinmec đặt lịch, tra cứu theo dõi kết quả khám chữa bệnh để rút ngắn thời gian chờ đợi đã tăng tỉ lệ đặt hẹn tự động 50%-70%.

Vinmec cũng là bệnh viện tiên phong công khai đánh giá bác sĩ 5 sao trên website khách quan và trung thực để tối ưu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.



"Trải qua các vòng đánh giá khắt khe cùng sự đồng hành của các giám khảo độc lập, các doanh nghiệp vẫn khẳng định cũng như giữ vững phương châm và chiến lược hoạt động của mình theo đúng 4 tiêu chí cốt lõi mà chương trình đề ra. Họ xứng đáng là những đơn vị tiêu biểu cho danh hiệu Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất" - ông Phạm Văn Thinh - Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam - đánh giá về Vinmec tại lễ tôn vinh.

Nỗ lực không ngừng để tiệm cận tiêu chuẩn thế giới

Song song với "bí quyết" về quản trị, Đổi mới, sáng tạo và áp dụng công nghệ cũng đang được Vinmec áp dụng để người bệnh có cơ hội được tiếp cận với những phương pháp điều trị hiện đại hàng đầu. Các ứng dụng công nghệ in 3D trong phẫu thuật thay khớp, can thiệp tim mạch... tại Vinmec đã đem lại phương án điều trị tối ưu riêng cho từng người bệnh. Do đó, Vinmec không chỉ điều trị cho người bệnh trong nước mà đã thu hút các bệnh nhân từ nhiều nước, kể cả các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, châu Âu đến điều trị - đặc biệt cho những bệnh lý điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc.

Thời gian qua, Vinmec đã liên tiếp "chinh phục" thành công các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế uy tín như Vinmec Times City và Vinmec Central Park được công nhận là các Trung tâm Xuất sắc (COE) về Tim mạch, được nhận chứng chỉ ACC chuẩn Mỹ về quản lý bệnh lý suy tim. Vinmec Times City trở thành thành viên Hệ thống liên kết các bệnh viện toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ).

2 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Best Managed Companies một lần nữa khẳng định quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Hệ thống y tế Vinmec

Trung tâm Miễn dịch dị ứng lâm sàng (Vinmec Times City) trở thành đơn vị được công nhận có năng lực chẩn đoán và điều trị của Tổ chức Phù mạch di truyền quốc tế. Lab di truyền của Vinmec là đối tác của hãng dược phẩm toàn cầu AstraZeneca với vai trò lab tham chiếu... Vinmec cũng đã đạt các tiêu chuẩn RTAC (Úc) trong hỗ trợ sinh sản, CAP (Mỹ) trong lĩnh vực xét nghiệm, AABB (Ngân hàng mô)...

Việc hợp tác với những người "khổng lồ" để tiếp cận nhanh nhất với mô hình quản trị tiên tiến cũng là con đường đã và đang đưa Vinmec ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, vươn tầm ra thế giới. Với danh hiệu "Doanh nghiệp được Quản trị tốt nhất", Vinmec không chỉ trở thành một phần trong mạng lưới các doanh nghiệp tinh hoa toàn cầu mà có cơ hội mở rộng sang các thị trường mới và đi tiên phong trong lĩnh vực hoạt động của mình.

"Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất" là chương trình quốc tế do Deloitte tổ chức nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đánh giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993 tại Canada, Chương trình hiện đang được triển khai tại 48 nước ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi.